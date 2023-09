Conheça este CONCURSO PÚBLICO para médio e superior com salários acima de R$ 12 MIL

Mais um concurso público com excelentes salários. As oportunidades são para médio e superior e as remunerações ultrapassam R$ 12 mil.

Veja como se inscrever no concurso CREA- SP- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo.

Vagas e salários concurso público

Confira a seguir a lista om oportunidades e valores de remuneração:

O processo seletivo que abrirá inscrições na quinta-feira (28) visa preencher um total de 60 vagas, além de formar um cadastro reserva. As opções de cargos de nível médio incluem:

São oferecidas 20 vagas com um salário de R$ 5.204,91. Para esta posição, também é necessário possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B”. Assistente Administrativo: Há 15 vagas para esta função, com uma remuneração de R$ 4.070,31.

Os cargos de nível superior disponíveis no processo seletivo são:

2 vagas com um salário de R$ 10.353,84. Engenheiro: 15 vagas com uma remuneração de R$ 12.210,92.

Além dos salários, os cargos receberão estes benefícios:



cartão refeição e/ou alimentação;

vale-transporte;

auxílio-creche.

A carga horária é de 40 horas semanais.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever até 2 de novembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.institutoselecao.com.br.

Sobre as taxas, os valores são:

R$ 90 (agente e assistente);

R$ 120 (analista e contador);

R$ 135 (advogado e engenheiro).

A isenção poderá ser solicitada entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro para os seguintes grupos:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Provas concurso público

As avaliações estão programadas para as seguintes datas:

Agendada para o dia 3 de dezembro, esta prova será realizada por todos os candidatos. Prova Discursiva: Exclusiva para os cargos de nível superior.

Além da capital, São Paulo, as provas também serão conduzidas em outras seis cidades:

Araçatuba

Bauru

Campinas

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

É relevante observar que a validade do processo seletivo será de um ano, a partir da homologação do resultado final. Contudo, essa validade pode ser estendida por um ano adicional, a critério do órgão, como indicado no edital.

Outros concursos

Sim, mais de 550 vagas estão disponíveis neste concurso público. É importante pontuar que além das oportunidades imediatas, há chances para formação de cadastro reserva.

As vagas são do concurso da SEMED de Paço do Lumiar (Secretaria Municipal de Educação), no estado do Maranhão Vagas concurso público São 553 vagas divididas da seguinte forma: 210 para contratação imediata e 343 para formação de cadastro reserva (CR) Há chances para todos os níveis de escolaridade. Candidatos com diferentes níveis de escolaridade têm a oportunidade de concorrer a diversas funções neste processo seletivo. Aqui estão os cargos disponíveis e seus salários iniciais: Merendeiro Escolar: Para aqueles com ensino fundamental incompleto, há 13 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 1.392,95.

Para aqueles com ensino fundamental incompleto, há 13 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 1.392,95. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: Para candidatos com ensino médio, existem 13 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva, com remuneração inicial não informada.

Para candidatos com ensino médio, existem 13 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva, com remuneração inicial não informada. Técnico em Administração Escolar: Também para quem possui ensino médio, são oferecidas 8 vagas imediatas e 7 para cadastro de reserva, com salário inicial não especificado.

Também para quem possui ensino médio, são oferecidas 8 vagas imediatas e 7 para cadastro de reserva, com salário inicial não especificado. Tutor/Cuidador Escolar: Para candidatos com ensino médio, há 50 vagas imediatas e 60 para cadastro de reserva, com salário inicial não mencionado.

Para candidatos com ensino médio, há 50 vagas imediatas e 60 para cadastro de reserva, com salário inicial não mencionado. Professor de Educação Infantil – Regular: Esta função requer ensino médio e oferece 2 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva, com remuneração variando de R$ 1.780,51 a R$ 5.122,76. Essas são as oportunidades disponíveis de acordo com o nível de escolaridade, com diferentes cargos e faixas salariais para atender a diversos perfis. Para nível superior, serão as seguintes chances do concurso público: assistente social educacional (1 + 5 CR), fonoaudiólogo educacional (1 + 5 CR), nutricionista escolar (3 + 9 CR), psicólogo educacional (1 + 5 CR), psicopedagogo educacional (1 + 5 CR), professor ensino fundamental 1º ao 5º ano – anos iniciais – regular (88 + 100 CR),

professor anos finais – língua portuguesa (1 + 10 CR), professor anos finais – matemática (1 + 10 CR), professor anos finais – história (2 + 10 CR), professor anos finais – ciências (2 + 10 CR),

professor anos finais – educação física (2 + 10 CR), professor anos finais – língua inglesa (1 + 10 CR), professor anos finais – artes (1 + 10 CR), especialista em educação básica (18 + 20 CR) e professor para atendimento educacional especializado (1 + 10 CR). Os salários poderão variar entre R$ 3.259,27 e R$ 6.147,31. Como se inscrever neste concurso público? Os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA – FSADU (www.fsaduconcursos.org.br). Os valores das taxas são: R$ 100 para ensino fundamental;

R$ 120 para nível médio; e

R$ 150 para formação superior.