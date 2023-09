Conheça fatores de risco, formas de prevenção e a influência de temperaturas extremas

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame cerebral, é uma condição médica séria que pode ter consequências graves, inclusive risco de morte. No entanto, muitos AVCs podem ser prevenidos com a adoção de cuidados adequados e atenção aos fatores de risco. Além disso, estudos recentes têm apontado a influência das temperaturas extremas no aumento do risco de AVC. Neste artigo, vamos explorar os fatores de risco do AVC, medidas preventivas e como as temperaturas extremas podem impactar essa condição.

Fatores de Risco para AVC

Existem diversos fatores de risco que podem aumentar as chances de ocorrência de um AVC. Entre os principais estão a hipertensão arterial, fibrilação atrial, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, histórico familiar e sedentarismo. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco, pois aumenta a pressão nas artérias, favorecendo a formação de coágulos sanguíneos e danos aos vasos cerebrais. A fibrilação atrial também é um fator de risco significativo, pois pode levar à formação de coágulos que podem ser transportados para o cérebro.

Medidas para Prevenir um AVC

A prevenção do AVC envolve a adoção de medidas para reduzir os fatores de risco e promover um estilo de vida saudável. Algumas medidas essenciais incluem:

1. Controle da pressão arterial

O controle da pressão arterial é fundamental para prevenir o AVC. É importante monitorar regularmente a pressão arterial e seguir as orientações médicas para mantê-la dentro dos limites saudáveis. Valores recomendados devem ficar entre 120-130 para a máxima e 80-85 para a mínima. Quando esses valores ultrapassam 140 para a máxima e 90 para a mínima, o risco de AVC isquêmico aumenta.

2. Abandone o hábito de fumar

O tabagismo é extremamente prejudicial à saúde vascular e aumenta significativamente o risco de AVC. Parar de fumar é uma das ações mais importantes que você pode tomar para reduzir esse risco.

3. Controle do diabetes

Para pessoas com diabetes, manter os níveis de açúcar no sangue sob controle é vital. Siga um plano de tratamento recomendado pelo seu médico, que inclui dieta adequada, exercícios e, se necessário, medicação.

4. Gerencie seu colesterol

Altos níveis de colesterol estão ligados a um maior risco de AVC. Adote uma dieta saudável, rica em fibras e gorduras saudáveis, e mantenha seu colesterol sob controle com a orientação médica.

5. Alimentação saudável e atividade física

Uma alimentação equilibrada, com foco em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, é essencial para prevenir o AVC. Evite gorduras de origem animal presentes em alimentos como carnes e laticínios. Além disso, evite o consumo excessivo de doces e bebidas alcoólicas. Combine uma alimentação saudável com a prática regular de exercícios para controlar o peso e melhorar sua saúde cardiovascular.

6. Beba com moderação

O consumo excessivo de álcool está associado a um maior risco de AVC. Faça o consumo de álcool com moderação, limitando-se a uma bebida por dia para mulheres e até duas para homens.

7. Controle do peso

A obesidade e o excesso de peso são importantes fatores de risco para o AVC. Mantenha um peso saudável, adotando um estilo de vida menos sedentário e uma alimentação mais saudável.

8. Redução do consumo de sal

Evite alimentos processados ricos em sódio, pois o sal em excesso na dieta pode elevar a pressão arterial.

9. Faça exames médicos regulares

Consulte seu médico regularmente para avaliar seu estado de saúde, verificar fatores de risco e discutir medidas de prevenção personalizadas.

10. Mitigando os efeitos das temperaturas extremas

Além dos fatores de risco mencionados acima, estudos recentes têm evidenciado a influência das temperaturas extremas no risco de AVC. Em dias muito quentes, o corpo precisa aumentar a difusão do calor, o que pode reduzir o fornecimento de sangue ao cérebro e agravar a isquemia existente. Por outro lado, em dias muito frios, a vasoconstrição e a pressão arterial elevada podem aumentar o risco de AVC. Para mitigar esses efeitos, é importante tomar medidas para se manter resfriado em dias quentes e se proteger do frio extremo em dias frios.

Sintomas de AVC e Ação Emergencial

É importante conhecer os sintomas do AVC e agir rapidamente em caso de suspeita. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são: fraqueza ou formigamento na face, braço ou perna, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração na visão, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, e dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente. Caso você ou alguém ao seu redor apresente esses sintomas, ligue imediatamente para os serviços de emergência, discando 190, e informe sobre a suspeita de AVC.

Condição que pode ser previnida

O AVC é uma condição que pode ser prevenida através da adoção de hábitos saudáveis e controle dos fatores de risco. Além disso, é importante estar atento aos efeitos das temperaturas extremas, que podem aumentar o risco de AVC. Mantenha um estilo de vida saudável, siga as orientações médicas e esteja ciente dos sintomas do AVC para agir rapidamente em caso de emergência. Cuide da sua saúde e reduza as chances de um AVC, protegendo-se tanto dos fatores de risco quanto dos efeitos das temperaturas extremas.