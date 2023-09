conheça o cargo com salários de R$ 30 MIL

Pouco se fala sobre o técnico em material e patrimônio. Porém, é importante lembrar que este é um dos cargos ofertados no concurso da Câmara dos Deputados.

O salário é de R$ 30 mil e as inscrições estão abertas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 04 de outubro pelo portal FGV.

O que precisa para ser um técnico em material e patrimônio?

De acordo com o edital, os requisitos são:

Ser aprovado no concurso;

Ter diploma de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais; e

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

Salários técnico em material e patrimônio

Inicialmente, os aprovados receberão acima de R$ 26 mil. Contudo, o aumento será dado até 2025, de forma escalonada. Confira:

I – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2023;

II – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2024;

III – 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Vagas técnico em material e patrimônio



Ao todo foram 04 editais do concurso da Câmara com os seguintes cargos:

Cargo Carga Horária Salário Analista Legislativo – Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico ou Técnica Legislativa 40h/semana R$ 26.196,30 Analista Legislativo – Médico 30h/semana R$ 26.196,30 Analista Legislativo – Consultor Legislativo ou Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira 40h/semana R$ 34.812,19

Provas do concurso da Câmara

As provas vão acontecer nos dias 03 e 10 de dezembro. As fases dependem do cargo escolhido pelo candidato. Confira:

Analista Legislativo – Consultoria Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira:

Primeira etapa: provas objetivas Segunda etapa: provas discursivas Terceira etapa: prova de títulos

Analista Legislativo – Médico:

Primeira etapa: provas objetivas e prova discursiva Segunda etapa: prova de títulos

Analista Legislativo – Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio e Técnica Legislativa:

Etapa única: provas objetivas e prova discursiva

Outros concursos federais

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas