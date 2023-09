Conheça o cargo de Policial Rodoviário Federal

Neste artigo, vamos contar tudo sobre o cargo de Policial Rodoviário Federal, desde os requisitos para ingressar até as etapas do concurso. Além disso, também vamos te mostrar como é a remuneração, a jornada de trabalho, as atribuições e as vantagens de ser um PRF.

O Policial Rodoviário Federal é o profissional que atua na fiscalização e no policiamento das rodovias federais, mais conhecidas como BRs. Em suma, ee é responsável por garantir a segurança dos usuários das estradas, prevenir e combater o crime, fiscalizar o transporte de cargas e passageiros, entre outras atribuições.

Requisitos para o cargo de Policial Rodoviário Federal

Para se candidatar ao cargo de Policial Rodoviário Federal, é necessário que o candidato atenda os seguintes pré-requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Possuir idade entre 18 e 65 anos;

Ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior;

Ter diploma de conclusão de curso superior em qualquer área de formação;

Não ter antecedentes criminais ou contravenções penais;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo.

Além desses requisitos gerais, há também requisitos específicos para cada área de atuação do PRF. São elas:

Área de operações

É a área que realiza o policiamento ostensivo nas rodovias federais. Desse modo, trabalha com atividades de fiscalização, patrulhamento, atendimento de acidentes, combate ao crime, entre outras.

Área administrativa



É a área que realiza as atividades de gestão e apoio nas unidades da PRF. Assim, o profissional executa funções de planejamento, orçamento, logística, recursos humanos, tecnologia da informação, entre outras.

Área educacional

É a área que realiza as atividades de ensino e pesquisa na PRF, com funções de instrução, capacitação, treinamento, desenvolvimento, avaliação, entre outras.

Etapas do concurso de Policial Rodoviário Federal

O concurso de Policial Rodoviário Federal será composto por duas fases: a primeira fase terá cinco etapas e a segunda fase terá uma etapa. A primeira fase será realizada em todas as unidades da federação e no Distrito Federal. A segunda fase será realizada apenas na cidade onde o candidato escolher realizar o curso de formação.

A primeira fase do concurso terá as seguintes etapas:

Teste objetivo: com 120 perguntas sobre conhecimentos gerais e específicos;

Teste discursivo: uma redação sobre um tema relacionado à atualidade ou à ética no serviço público;

Exame de aptidão física: são quatro testes (barra fixa, impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida);

Avaliação psicológica: testes que avaliam as características cognitivas, emocionais e de personalidade do candidato;

Avaliação de saúde: exames clínicos e laboratoriais que comprovem a aptidão física e mental do candidato.

Enquanto, a segunda fase do concurso é composta pelo curso de formação profissional, que tem duração de três meses. Aliás, vale dizer que o curso é em regime de internato, com aulas teóricas e práticas sobre as disciplinas e as atividades do cargo.

Remuneração, jornada de trabalho e atribuições do Policial Rodoviário Federal

O Policial Rodoviário Federal tem uma remuneração inicial de R$ 9.899,88, que pode chegar a R$ 16.552,34 no final da carreira.

A propósito, esse valor inclui o subsídio básico e a gratificação por desempenho. Além disso, o PRF pode receber outros benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia, auxílio-saúde, entre outros.

A jornada de trabalho do Policial Rodoviário Federal é de 40 horas semanais, podendo ser em regime de plantão ou escala, conforme a necessidade do serviço. Contudo, o PRF também pode ser convocado para trabalhar em situações extraordinárias ou emergenciais.

Ademais, as atribuições do Policial Rodoviário Federal são:

Realizar atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo das rodovias federais;

Atender e socorrer as vítimas de acidentes rodoviários;

Executar operações relacionadas à segurança pública, ao trânsito e ao transporte;

Efetuar prisões em flagrante ou por ordem judicial;

Lavrar autos de infração e termos circunstanciados;

Apurar ilícitos penais e administrativos;

Realizar perícias e levantamentos em locais de crime;

Portar arma de fogo e usar algemas.

Vantagens de ser um Policial Rodoviário Federal

Ser um Policial Rodoviário Federal é uma oportunidade única para quem deseja trabalhar na área de segurança pública e fazer parte de uma das instituições mais respeitadas do país.