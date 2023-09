conheça o método de como sacar até R$ 3 mil em dinheiro

O Nubank, uma das fintechs mais populares do país, permite saques de até R$ 3 mil em caixas eletrônicos, sem a necessidade de visitar uma agência física. Essa funcionalidade torna as operações bancárias ainda mais convenientes para os usuários do banco digital.

Os clientes do Nubank que possuem cartões habilitados para saques podem retirar dinheiro em caixas eletrônicos da amplamente disponível rede Banco24Horas, localizada em diversas regiões do Brasil. Essa funcionalidade oferece mais flexibilidade aos clientes que precisam de dinheiro em espécie. No entanto, é importante ressaltar que existe uma taxa de R$ 6,50 por saque.

O processo para realizar saques é simples e direto. Primeiro, o cliente deve verificar se o seu cartão Nubank está habilitado para saques. Essa informação pode ser encontrada no aplicativo da fintech. Em seguida, basta encontrar um caixa eletrônico da rede Banco24Horas, que está presente em shoppings, supermercados, postos de gasolina e outros estabelecimentos por todo o país.

O saque não deveria ser gratuito?

O Nubank explica em seu blog que a Resolução 3919 do Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelece diretrizes para serviços essenciais como contas de depósitos à vista, contas correntes tradicionais e as contas de depósitos de poupança. No entanto, a conta oferecida pelo Nubank é classificada como uma conta de pagamentos, o que a coloca em uma categoria diferente.

De acordo com o Banco Central, para contas de pagamento, não existe uma padronização da cobrança de tarifas, incluindo aquelas relacionadas a saques, emissão de extratos e transferências. Portanto, a ausência de gratuidade ao sacar dinheiro no Nubank não é uma questão de desobediência à lei, mas sim uma característica das contas de pagamento, que não estão sujeitas às mesmas regras aplicáveis às contas de depósitos à vista.

Qual a finalidade do dinheiro cobrado pelo Nubank?

O banco digital explica que o uso de uma rede externa de caixas eletrônicos implica em custos, e os R$6,50 representam essencialmente a soma dos valores que o Nubank paga por cada saque, acrescidos de impostos. Sendo assim, esta taxa de saque aplicada pelo Nubank é repassada aos clientes para cobrir os custos associados à infraestrutura física para saque.



“Somos uma empresa 100% digital, mas entendemos que o dinheiro físico ainda é importante para muitos de nossos clientes. Por isso, disponibilizamos o serviço de saque utilizando a estrutura de uma empresa parceira, que inclui a rede do Banco24Horas e a rede Saque e Pague”, explica o banco digital em seu blog.

Vale ainda informar que ao utilizar um caixa eletrônico ou terminal de autoatendimento para realizar um saque no Nubank, os clientes do banco digital podem se deparar com a informação sobre a possibilidade de ser cobrada uma taxa adicional, conhecida como taxa de conveniência.

Esta taxa, diferente dos R$ 6,50 cobrados pelo Nubank, é determinada pela rede que gerencia o respectivo terminal e será somada ao valor sacado pelo consumidor.

Isso significa que, além dos R$ 6,50 cobrados pelo Nubank, o cliente poderá ou não ser submetido a uma taxa de conveniência, dependendo do terminal utilizado para o saque. É importante ressaltar que essa informação será sempre apresentada ao cliente antes de ele confirmar a transação, evitando qualquer tipo de surpresa ou confusão.