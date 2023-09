Conheça o programa de pontos do banco digital

O C6 Bank continua revolucionando a forma como os clientes aproveitam os benefícios financeiros do cartão de crédito com o seu programa C6 Átomos. Esta iniciativa oferece uma oportunidade para os clientes acumularem pontos que não expiram.

Uma das características mais notáveis deste programa de pontos do C6 Bank é a adesão automática. Desde o momento em que o usuário abre sua conta no banco digital e começa a utilizar os cartões disponíveis, os pontos começam a se acumular em sua conta. Além disso, não há necessidade de se inscrever ou pagar qualquer taxa de adesão para participar do C6 Átomos.

Quais cartões participam do programa de pontos?

É importante mencionar que o cartão de débito internacional da C6 Conta Global não participa do Programa C6 Átomos. No entanto, para a maioria dos clientes do C6 Bank, a oportunidade de ganhar pontos em suas transações diárias é uma realidade. Veja quais cartões são elegíveis:

C6: O cartão C6 padrão é uma das opções elegíveis, ou seja, grande parte dos clientes do banco digital podem aproveitar o programa.

C6 Débito: Mesmo os clientes que preferem cartões de débito podem participar do Programa C6 Átomos e ganhar pontos.

C6 Platinum: Essa modalidade também acumula pontos no C6 Átomos.

C6 Carbon: O cartão C6 Carbon Mastercard Black, conhecido por seus benefícios exclusivos, também faz parte do programa. Vale ressaltar que os clientes que possuem esse cartão têm o custo da mensalidade.

O Programa C6 Átomos foi projetado para oferecer uma experiência bancária verdadeiramente recompensadora, sem a pressão de prazos de validade para seus pontos. Com uma adesão automática e a inclusão de diversos tipos de cartões, o programa de pontos do C6 Bank vem conquistando novos usuários todos os dias.

Acelerador de pontos

No C6 Átomos, existe a opção de contratar planos de aceleração. Estes planos permitem aos usuários acumular ainda mais pontos a cada compra, proporcionando benefícios adicionais de acordo com o plano escolhido. Eles podem ser contratados diretamente pelo aplicativo, com mensalidades a partir de R$ 4, que são debitadas automaticamente da conta do cliente. Essa é uma maneira de potencializar os ganhos de pontos no programa.



A C6 Store, localizada dentro do aplicativo do banco, oferece uma ampla gama de opções para resgatar pontos e desfrutar de benefícios exclusivos. Uma das principais funcionalidades é o “Pague com Pontos”, que permite aos clientes utilizar seus pontos C6 Átomos para efetuar o pagamento de suas compras realizadas com o cartão de crédito, diretamente na linha do tempo da fatura.

No entanto, é importante notar que somente o titular do cartão tem a capacidade de resgatar os pontos, garantindo assim a segurança e a privacidade das transações. Além disso, o C6 Bank oferece aos seus clientes a oportunidade de transformar seus pontos em dinheiro diretamente em suas contas por meio da C6 Store.

Uma dúvida comum que muitos clientes têm é quanto ao tempo que leva para o cashback ser creditado em suas contas após a troca. O C6 Bank esclarece que, após a confirmação da troca na C6 Store, o valor estará disponível em sua conta em até 5 dias úteis. Isso garante que os clientes tenham acesso rápido aos benefícios que conquistaram por meio de suas transações cotidianas.