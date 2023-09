conheça Olavo Bilac e suas principais obras

O ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) será composto por cinco áreas do conhecimento diferentes. Uma delas será Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com 45 questões no primeiro dia de aplicação de provas.

A prova de Linguagens e Códigos aborda tópicos variados, mas é claro que existem alguns assuntos abordados com mais frequência. Dentre eles, podemos citar o escritor Olavo Bilac e as suas principais obras.

Características das obras de Olavo Bilac foram abordadas em praticamente todas as edições da prova do ENEM até o momento. Assim, é importante que os estudantes conhecem esse autor e o movimento literário do qual ele fazia parte, o Parnasianismo.

Para te ajudar na sua preparação para a prova de Linguagens do ENEM, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre Olavo Bilac e suas obras literárias. Vamos conferir!

Quem foi Olavo Bilac?

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, conhecido simplesmente como Olavo Bilac, foi uma das figuras mais importantes da literatura brasileira entre o final do século XIX e o início do século XX.

Atualmente, Bilac é considerado o maior representante do Parnasianismo, escola literária da qual fazia parte ao lado de outros autores, como Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho.

Olavo Bilac e o Parnasianismo

Como mencionamos, Olavo Bilac é considerado o maior representante do Parnasianismo brasileiro. Essa escola literária surgiu na França, no século XIX, e foi caracterizada pela valorização da forma, da estética e da objetividade na escrita.



O movimento foi criado em oposição ao Romantismo, que havia predominado até aquele momento. O termo “parnasianismo” é uma referência ao monte Parnaso, na Grécia, considerado o local de moradia das musas da mitologia grega. O nome foi escolhido pois os poetas parnasianos queriam alcançar a perfeição estética e o equilíbrio nas composições poéticas.

Principais obras de Olavo Bilac

Olavo Bilac iniciou a sua carreira como jornalista, atuando na Gazeta de Notícias e no Diário de Notícias, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Em 1888, o autor publicou a sua primeira obra lírica, denominada de “Poesias”.

Na coletânea, é possível perceber a identificação de Bilac com o Parnasianismo e as suas principais características.

A sua segunda obra, por sua vez, foi “Via Láctea”. Na obra,, Bilac continuou a desenvolver seu estilo parnasiano, explorando temas mitológicos e celestiais, demonstrando uma habilidade ímpar em criar imagens poéticas vívidas.

Em 1894, o autor publicou “Crônicas e Novelas”, obra composta por contos e crônicas que ofereciam visões sobre a sociedade e cultura brasileira da época.

Alguns anos depois, em 1905, o autor publicaria “Tratado de Versificação”, uma obra em que Bilac demonstra as suas habilidades enquanto valioso crítico literário e teórico. Seu tratado é considerado uma contribuição valiosa para a compreensão da poesia Parnasiana.



Características da produção literária de Olavo Bilac

Dentre os principais temas abordados por Olavo Bilac em seus textos, podemos citar:

Nacionalismo;

Relacionamentos amorosos;

Fatos da história brasileira;

O fazer poético.



A produção literária de Olavo Bilac é ampla e muito complexa, mas podemos identificar algumas características predominantes, como:

Busca pela perfeição formal;

Rimas raras;

Exaltação da mitologia greco-latina;

Rigor formal;

Uso de versos regulares;

Objetivismo;

Racionalismo;

Valorização da ciência;

Universalismo;

Descritivismo;

Rejeição ao lirismo.

Devemos destacar que as poesias do autor são marcadas também pelo sentimentalismo, ainda que essa não seja uma característica típica dos escritores do Parnasianismo brasileiro.

Podemos dizer que a produção literária de Olavo Bilac foi responsável por contribuir com a renovação estética da poesia brasileira. A partir de suas produções, os poetas passariam valorizar a forma e a técnica. Devido à sua contribuição para a literatura nacional, Bilac ficou conhecido como o “Príncipe dos Poetas”.