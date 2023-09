Conheça os 6 recursos surpreendentes da Carteira Digital de Trânsito que vão facilitar sua vida

A Carteira Digital de Trânsito (CDT) é um aplicativo brasileiro que oferece uma série de recursos e soluções para facilitar a vida dos condutores. Embora muitas pessoas já conheçam a CDT como uma forma de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma digital, esse aplicativo possui outras funcionalidades importantes que podem ajudar os condutores em diversas situações. Abaixo vamos explorar os 6 recursos surpreendentes da Carteira Digital de Trânsito que você provavelmente não conhecia.

Indicação do Principal Condutor

Você sabia que é possível indicar o Principal Condutor do seu veículo através da Carteira Digital de Trânsito? Essa funcionalidade permite que os proprietários de veículos registrem quem é a pessoa responsável por conduzir o veículo habitualmente. Ao registrar o Principal Condutor na CDT, essa pessoa passa a ser a responsável pelas infrações de trânsito cometidas com o veículo. Isso significa que, caso o veículo seja autuado por uma infração, o Principal Condutor registrado assumirá a responsabilidade pela mesma, aliviando o proprietário do veículo dessa responsabilidade.

Venda Digital de Veículos

Outro recurso incrível da Carteira Digital de Trânsito é a possibilidade de realizar a venda de veículos de forma totalmente digital. Esse recurso dispensa a necessidade de reconhecer firma ou assinar contratos em papel, tornando todo o processo mais ágil e prático. A venda digital de veículos é realizada através da assinatura digital do Portal de Serviços do Governo Federal e do uso de biometria facial. Com essa funcionalidade, é possível realizar a assinatura digital da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículos (ATPV-e) tanto pelo vendedor quanto pelo comprador, permitindo a comunicação automática da venda por meio do aplicativo CDT após a autorização do Detran para o registro do veículo. É importante ressaltar que essa tecnologia está disponível apenas para veículos com documentação emitida a partir de 4 de janeiro de 2021.

Gerenciamento de Infrações de Trânsito

Através da Carteira Digital de Trânsito, os condutores podem verificar e gerenciar as infrações de trânsito relacionadas ao seu veículo. O aplicativo permite o acesso fácil e rápido às informações sobre as infrações cometidas, facilitando a consulta e o pagamento de multas. Além disso, o aplicativo oferece a possibilidade de pagamento das multas com desconto de até 40%, o que pode representar uma economia significativa para os condutores.

Compartilhamento do CRLV com Outras Pessoas

Você sabia que é possível compartilhar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com outras pessoas através da Carteira Digital de Trânsito? Essa funcionalidade permite que o proprietário do veículo compartilhe o CRLV com até cinco outros aparelhos de celular ao mesmo tempo. Isso é especialmente útil quando um mesmo veículo é utilizado por mais de uma pessoa, como em casos de compartilhamento familiar ou de frotas de veículos. Para que o compartilhamento seja realizado, é necessário que as outras pessoas também possuam o aplicativo Carteira Digital de Trânsito instalado em seus celulares.



Comunicado de Recall

A Carteira Digital de Trânsito também oferece a funcionalidade de comunicação direta com os proprietários de veículos em caso de recall. O aplicativo permite que o proprietário seja notificado sobre a necessidade de reparação do veículo diretamente pelo celular. Essa funcionalidade agiliza o processo de recall, permitindo uma comunicação mais ágil e eficiente entre as montadoras e os proprietários dos veículos. Dessa forma, é possível evitar acidentes e garantir a segurança dos condutores e passageiros.

Aviso de Vencimento da CNH

Para os condutores que possuem a CNH nas categorias C, D e E, a Carteira Digital de Trânsito oferece um recurso muito útil: o aviso de vencimento do exame toxicológico. Além disso, o aplicativo também permite verificar se a carteira de habilitação está prestes a vencer. Essa funcionalidade é importante para que os condutores possam se programar e realizar os exames necessários para a renovação da CNH dentro do prazo estabelecido pela legislação.

Esses são apenas alguns dos recursos surpreendentes oferecidos pela Carteira Digital de Trânsito. O aplicativo é uma verdadeira revolução no setor de trânsito, proporcionando praticidade, agilidade e segurança para os condutores brasileiros. Se você ainda não possui a Carteira Digital de Trânsito, aproveite para baixar o aplicativo e desfrutar de todas essas vantagens. Com a CDT, você terá todos os documentos de trânsito na palma da sua mão, de forma rápida e segura. Não perca tempo e aproveite todos os benefícios que a Carteira Digital de Trânsito tem a oferecer!

