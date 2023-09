Conheça os cargos do concurso Banco do Brasil

Você sabia que o Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras do país, com mais de 200 anos de história? Trabalhar no Banco do Brasil é o sonho de muitos brasileiros, que buscam uma carreira estável, bem remunerada e com diversos benefícios.

Mas para isso, é preciso ser aprovado em um concurso público, que costuma ser bastante concorrido. Contudo, você sabe quais são as funções e as diferenças entre os dois cargos específicos de Escriturário oferecidos no último concurso Banco do Brasil?

Neste artigo, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre o Agente Comercial e o Agente de Tecnologia, que são as nomenclaturas específicas da função para relacionamento com o mercado. Você conhecerá as atribuições, os conhecimentos exigidos, as localidades de lotação e as dicas de estudo para cada cargo.

Quando ocorreu o último concurso do Banco do Brasil para as funções de escriturário?

O último concurso Banco do Brasil foi realizado em abril de 2023, oferecendo 4.480 vagas para o cargo de Escriturário, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro reserva. O cargo de Escriturário é o nível inicial da carreira administrativa no Banco do Brasil, e exige apenas o ensino médio completo como requisito.

Dessa forma, o salário inicial é de R$ 3.022,37, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Além disso, o Escriturário recebe vários benefícios, como participação nos lucros, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio-alimentação, plano de saúde, previdência privada e possibilidade de crescimento profissional.

Agente Comercial: o Escriturário que vende produtos e serviços

O Agente Comercial é o Escriturário que trabalha na área de relacionamento com os clientes, realizando atividades de venda e pós-venda de produtos e serviços do Banco do Brasil. As principais atribuições do Agente Comercial são:



prospectar e fidelizar clientes;

identificar necessidades e oportunidades de negócios;

oferecer soluções financeiras adequadas;

realizar operações de crédito, investimento, seguros, previdência e capitalização; entre outras atividades comerciais.

Para ser um Agente Comercial, além de ter o ensino médio completo, é preciso ter conhecimentos básicos de informática, matemática financeira, economia e mercado, técnicas de vendas e atendimento, e legislação bancária.

Esses conhecimentos foram cobrados na prova objetiva do último concurso Banco do Brasil, que teve 25 questões sobre conhecimentos específicos sobre vendas.

As vagas para Agente Comercial se distribuíram em todo o país, exceto no Distrito Federal. Os candidatos puderam escolher a localidade de sua preferência no momento da inscrição, mas ficaram atentos ao número de vagas disponíveis em cada estado ou macrorregião.

Os candidatos também deveriam estar dispostos a se mudar para a localidade escolhida caso fossem aprovados e convocados.

Agente de Tecnologia: o Escriturário que cuida dos sistemas e equipamentos

O Agente de Tecnologia é o Escriturário que trabalha na área de tecnologia da informação, realizando atividades de suporte e manutenção dos sistemas e equipamentos do Banco do Brasil. As principais atribuições do Agente de Tecnologia são:

instalar e configurar softwares e hardwares;

monitorar e solucionar incidentes;

executar testes e homologações;

documentar processos e procedimentos; entre outras atividades técnicas.

Para ser um Agente de Tecnologia, além de ter o ensino médio completo, é preciso ter conhecimentos específicos de informática, como linguagens de programação, banco de dados, redes, segurança da informação, sistemas operacionais, hardware e software.

Esses conhecimentos que cobraram na prova objetiva do último concurso Banco do Brasil, que teve 25 questões sobre conhecimentos específicos sobre tecnologia da informação.

As vagas para Agente de Tecnologia se concentraram no Distrito Federal, onde fica a sede do Banco do Brasil. Os candidatos puderam escolher a localidade de sua preferência no momento da inscrição, mas ficaram atentos ao número de vagas disponíveis em cada microrregião.

Os candidatos também deveriam estar dispostos a se mudar para a localidade de escolha caso obtivessem a aprovação e convocação.

Trabalhar no Banco do Brasil é uma ótima opção para quem busca uma carreira estável, bem remunerada e com diversos benefícios. O cargo de Escriturário é o nível inicial da carreira administrativa no Banco do Brasil, e exige apenas o ensino médio completo como requisito.

O cargo de Escriturário pode ter diferentes nomenclaturas específicas, dependendo da área de atuação. Visto que, no último concurso Banco do Brasil, ofereceram dois cargos específicos: Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Conclusão

Por fim, neste artigo, você conheceu as funções e as diferenças entre esses dois cargos, as atribuições, os conhecimentos exigidos, as localidades de lotação e as dicas de estudo para cada cargo.

Além disso, você também viu como foi o último concurso Banco do Brasil, que foi em abril de 2023, oferecendo 4.480 vagas para o cargo de Escriturário.