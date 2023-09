conheça os diferentes tipos de metonímia

Uma das áreas do conhecimento que faz parte do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Os estudantes deverão responder 45 questões sobre as disciplinas contidas nessa área durante o primeiro dia de aplicação de provas.

A prova de Linguagens e Códigos aborda disciplinas e tópicos variados diferentes, mas é claro que existem alguns assuntos abordados com mais frequência. Dentre eles, podemos citar a metonímia e seus diferentes tipos.

Normalmente, a metonímia é abordada em questões que propõem uma história em quadrinhos ou trecho de texto literário (um romance, por exemplo) para os estudantes.

Dessa maneira, para te ajudar na sua preparação para a prova de Linguagens do ENEM da melhor forma possível, separamos um resumo completo sobre os tipos de metonímia. Confira!

O que é metonímia?

O termo “metonímia” é usado para definir uma figura de linguagem caracterizada pelo uso de um determinado termo para identificar outro por meio da criação de uma relação entre eles. Dessa maneira, ela consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra.

As relações estabelecidas entre os termos podem acontecem de diferentes formas e é por isso que podemos identificar mais de um tipo de metonímia.

Os principais tipos de metonímia

Identificar a metonímia em uma questão do ENEM pode ser muito importante para a resolução de uma questão, principalmente aquelas que envolvem a compreensão de um texto.



Veja quais são os principais tipos de metonímia que podem ser abordados pelas questões da prova de Linguagens, Códigos e Tecnologias do ENEM.

Metonímia: substituição da parte pelo todo

Nesse caso, a parte de algo é usada para se referir ao todo. Quando dizemos, por exemplo, ”todos os olhos estavam voltados para o meu amigo”, nós não estamos falando dos olhos de maneira literal, mas queremos dizer que todas as pessoas presentes estavam olhando para a pessoa em questão.

Metonímia: substituição do autor pela obra

Nesses casos, a metonímia é utilizada para que se faz de um autor utilizando a sua obra. Veja um exemplo:

“Eu li Machado de Assis para o vestibular”

Nesse caso, estamos nos referindo ao livro de Machado de Assis foi lida e não ao próprio escritor.

Metonímia: substituição do efeito pela causa

Nesse tipo de metonímia, a causa é usada para se referir ao efeito.

Um exemplo é a frase “As crianças não estão respeitando os meus cabelos brancos”.

Nesse caso, “cabelos brancos” está se referindo à idade avançada de quem está falando não à cor dos cabelos.

Metonímia: substituição do lugar pelo produto

Esse tipo de metonímia acontece quando um lugar é utilizado para se referir a um produto ou objeto que é associado a esse local.

Um exemplo é: “Eu não tomo champagne”.

No caso, queremos dizer que tomo o vinho produzido na região de Champagne, na França.

Metonímia: substituição do singular pelo plural

Nesse caso, um termo no singular é utilizado para substituir um termo que deveria ser utilizado no plural. Podemos identificar esse tipo de metonímia no seguinte exemplo:

“O aluno deverá manter o silêncio na sala de aula.”

Aqui, queremos dizer que todos os alunos deverão manter o silêncio na sala de aula e não somente um aluno em específico

Qual é a diferença entre metonímia e metáfora?

Muito estudantes confundem a metonímia com a metáfora, que também é uma figura de linguagem.

A principal diferença entre elas esta na forma como estabelecem relações semânticas entre palavras ou conceitos, uma vez que a metáfora utiliza o recurso da comparação, como no exemplo a seguir:

“A minha namorada é uma flor”.

Nesse exemplo, uma mulher está sendo comparada a uma flor devido ao seu jeito delicado.