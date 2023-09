Conheça os melhores cartões de crédito para acumular milhas e pontos

Viajar é uma paixão para muitos, e quem adora explorar novos destinos sabe o quão importante é ter um cartão de crédito estratégico não apenas para comprar passagens, mas também para aproveitar ao máximo a experiência durante a viagem. No entanto, vale também lembrar que hoje existem cartões de crédito especialmente projetados para acumular milhas aéreas.

As milhas aéreas têm ganhado destaque nos últimos anos como uma maneira inteligente de economizar na compra de passagens aéreas. O que muitos ainda desconhecem é que é possível conquistar esses valiosos pontos com o uso diário do cartão de crédito. Em resumo, alguns cartões de crédito se tornaram a chave para acumular milhas e possibilitar viagens quase que gratuitas.

Confira opções de cartão de crédito com milhas aéreas

Os cartões de crédito que oferecem milhas aéreas são uma opção atraente para quem deseja maximizar seus benefícios em viagens. Abaixo, apresentamos algumas informações sobre três cartões que se destacam nesse aspecto, segundo o portal Tribuna de Minas.

Azul Itaucard Visa Infinite: O Azul Itaucard Visa Infinite é reconhecido por oferecer uma série de benefícios atrativos para os viajantes. Isso inclui um alto índice de acúmulo de pontos, a possibilidade de upgrades de cabine e a categoria Azul Diamante, que proporciona vantagens exclusivas para voos com a Azul Linhas Aéreas.

Cartão C6 Carbon: O Cartão C6 Carbon é notável por render 2,5 pontos a cada dólar gasto, e esses pontos não têm data de expiração, podendo ser transferidos para diversos programas de milhagem. Além disso, sua disponibilidade por meio do banco digital C6 Bank torna o processo de solicitação acessível aos interessados.

é notável por render 2,5 pontos a cada dólar gasto, e esses pontos não têm data de expiração, podendo ser transferidos para diversos programas de milhagem. Além disso, sua disponibilidade por meio do banco digital C6 Bank torna o processo de solicitação acessível aos interessados. Cartão LATAM Pass Itaucard: O cartão LATAM Pass Itaucard é uma alternativa para quem está interessado em programas de milhagem da LATAM. Com quatro modelos diferentes para escolher, oferece aos titulares a capacidade de acumular milhas diretamente relacionadas a voos e compras associadas à companhia aérea LATAM.

É importante observar que a escolha do melhor cartão de crédito para acumular milhas aéreas depende das necessidades individuais de cada pessoa. Portanto, antes de adquirir um cartão de crédito, é aconselhável analisar cuidadosamente os benefícios e as condições.

Como escolher o serviço ideal?

A acumulação de milhas e pontos não é mais um privilégio exclusivo de viajantes frequentes. Com a variedade de opções de cartão que oferecem o benefício, disponíveis no mercado financeiro, qualquer pessoa pode começar a acumular esses benefícios de forma eficaz. Veja a seguir algumas dicas para encontrar o cartão perfeito para acumular milhas e pontos:



Você também pode gostar:

Pesquisar e Comparar: Antes de tomar uma decisão sobre qual cartão de crédito adquirir, é importante realizar uma pesquisa detalhada e comparar as diversas ofertas disponíveis. É fundamental levar em consideração elementos como a taxa anual e a taxa de juros.

Programa de Recompensas: É aconselhável verificar se o cartão em questão oferece um programa de recompensas atrativo, como milhas aéreas, pontos de fidelidade ou cashback que podem ser utilizados para fins de viagem.

Parceiros e Benefícios: Deve-se avaliar os parceiros e benefícios associados ao cartão escolhido. Alguns cartões proporcionam acesso a lounges de aeroportos, seguro de viagem e outros privilégios que aumentam o conforto.

Flexibilidade de Resgate: É importante assegurar que o cartão permite o resgate ágil e flexível de milhas e pontos, sem impor restrições excessivas aos titulares.

Portanto, para os entusiastas de viagens em busca de estratégias inteligentes para economizar devem analisar com cuidado as condições dos serviços oferecidos. Com alguns cartões de crédito voltados para a acumulação de milhas e pontos, é possível viajar de maneira confortável, pagando mais barato.