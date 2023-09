Conheça os requisitos do concurso Câmara dos Deputados

Você sonha em trabalhar na Câmara dos Deputados, um dos órgãos mais importantes e prestigiados do poder legislativo brasileiro? Então, você precisa saber quais são os requisitos para participar do concurso Câmara dos Deputados, que oferece 140 vagas imediatas. Além disso, também oferta cadastro de reserva, para o cargo de Analista Legislativo em diversas especialidades.

Neste artigo, vamos te mostrar quais são os requisitos gerais e específicos para cada área de atuação, bem como as atribuições e as remunerações dos profissionais aprovados no concurso.

Acompanhe!

Requisitos gerais do concurso Câmara dos Deputados

Os requisitos gerais são aqueles que valem para todos os candidatos, independentemente da especialidade escolhida. São eles:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que adquiriu a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso);

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;

Não ter antecedentes criminais ou civis incompatíveis com o cargo;

Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;

Por fim, possuir diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação ou técnico. Aqui, conforme a especialidade escolhida e devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC) ou em órgão competente.

Atribuições e remunerações do concurso Câmara dos Deputados

As atribuições e as remunerações dos profissionais que têm a aprovação no concurso Câmara dos Deputados dependem da especialidade escolhida. Em geral, as atribuições se relacionam as, administrativas, técnicas ou consultivas da Câmara dos Deputados.



Você também pode gostar:

Áreas que o concurso Câmara dos Deputados contempla:

Desse modo, as remunerações são compostas pelo vencimento básico, pela gratificações de atividade legislativa, de representação e de desempenho. Então, veja alguns exemplos:

Área de Contabilidade

É responsável por planejar, coordenar, executar e controlar as atividades contábeis da Câmara dos Deputados. É necessário ter formação em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Desse modo, a remuneração inicial é de R$ 25.763,64;

Área de Informática Legislativa

Responsável por planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de informática da Câmara dos Deputados. O profissional deve ter formação em qualquer área e pós-graduação lato sensu na área de informática ou afins. A remuneração inicial é de R$ 25.763,64;

Área de Material e Patrimônio

Responsabilidade em planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de gestão de material e patrimônio da Câmara dos Deputados. Para tal, é necessário ter formação em qualquer área ou técnico em administração, ou logística. Enquanto, a remuneração inicial é de R$ 18.591,18;

Área de Assistência Social

Deve planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de assistência social da Câmara dos Deputados. Para isso, é necessário ter formação em Serviço Social e registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). A remuneração inicial é de R$ 25.763,64;

Área de Enfermagem

Deve executar e controlar as atividades de enfermagem da Câmara dos Deputados. Sendo assim, o candidato deve/o ter formação em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Por fim, a remuneração inicial é de R$ 25.763,64;

Área de Farmácia

Tem a responsabilidade de coordenar e controlar as atividades de farmácia da Câmara dos Deputados. Para isso, é necessário ter formação em Farmácia e registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF). A remuneração inicial é de R$ 25.763,64.

Área de Medicina

Tem como responsabilidade planejar, coordenar, executar e controlar as atividades médicas da Câmara dos Deputados. Para isso, é necessário ter formação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). A remuneração inicial é de R$ 25.763,64.

Área de Técnica Legislativa

Tem como função planejar, coordenar, executar e controlar as atividades legislativas da Câmara dos Deputados. Para isso, é necessário ter formação em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 25.763,64.

Área de Consultoria Legislativa

É responsável por prestar assessoramento técnico-legislativo aos órgãos da Câmara dos Deputados. Para isso, é necessário ter formação em qualquer área e pós-graduação stricto sensu na área de conhecimento correspondente à especialidade escolhida. Por fim, a remuneração inicial é de R$ 33.003,05.

Conclusão Câmara dos Deputados

O concurso Câmara dos Deputados é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar na área legislativa do país. Ele oferece vagas para o cargo de Analista Legislativo em diversas especialidades, com requisitos variados e remunerações atrativas.

Para participar do concurso Câmara dos Deputados, é preciso se inscrever no site da instituição organizadora do exame ou no site do CFC. Em seguida, pagar a taxa de inscrição ou solicitar a isenção. Por fim, comparecer ao local da prova no dia e horário marcados.

Então, não se esqueça de se inscrever para o próximo concurso Câmara dos Deputados. Boa sorte!