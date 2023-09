Conheça os salários e benefícios do MPU

O Ministério Público da União (MPU) é uma das instituições mais respeitadas e desejadas pelos concurseiros que buscam uma carreira pública. Além de exercer um papel fundamental na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o MPU também oferece ótimos salários e benefícios para os seus servidores.

Neste artigo, vamos mostrar quais são as remunerações e as vantagens de trabalhar no MPU, tanto para os cargos de analista quanto para os de técnico. Aliás, você vai se surpreender com os valores e as possibilidades de crescimento profissional.

Salários do MPU

Os salários dos servidores do MPU são compostos pelo vencimento básico, pela Gratificação por Atividade do Ministério Público da União (GAMPU). Por fim, também é composto por outras vantagens pessoais, como anuênios, abonos e quintos. Sendo assim, a GAMPU corresponde a 140% do vencimento básico e é incorporada à aposentadoria.

Além disso, os servidores do MPU têm direito a um reajuste salarial escalonado, previsto na Lei 13.316/2016. Dessa maneira, será pago em três parcelas anuais, nos seguintes percentuais:

6%, a partir de 1º de fevereiro de 2023;

6%, a partir de 1º de fevereiro de 2024;

6,13%, a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Benefícios do MPU

Além dos salários atrativos, os servidores do MPU também contam com diversos benefícios. A propósito, que aumentam ainda mais a sua remuneração e qualidade de vida. Entre eles, podemos destacar:

Auxílio-alimentação: é um valor mensal pago aos servidores para custear as despesas com alimentação. O valor atual é de R$ 1.203,76;

Auxílio-transporte: pago aos servidores para custear as despesas com transporte coletivo urbano ou intermunicipal. Desse modo, o valor varia conforme a distância percorrida pelo servidor entre sua residência e o local de trabalho;

Auxílio-pré-escolar: por fim, este valor é pago aos servidores que têm filhos ou dependentes legais com idade entre zero e cinco anos e onze meses. Assim, o valor atual é de R$ 951,84 por dependente;

Outros benefícios:



Auxílio-saúde: Em suma, custeia parte das despesas com planos ou seguros privados de assistência à saúde. Assim, o valor varia conforme a faixa etária e a renda do servidor e de seus dependentes;

Auxílio-moradia: Tem como destino, os servidores que não possuem imóvel funcional ou residência própria na localidade em que exercem suas atividades. DEssa forma, o valor atual é de R$ 3.225,00;

Auxílio-natalidade: é um valor único pago aos servidores por ocasião do nascimento ou da adoção de filho. O valor atual é de R$ 1.000,00 por filho;

Auxílio-funeral: é um valor pago, em uma única vez, aos dependentes ou ao sucessor legal do servidor falecido. Assim, o valor atual é equivalente a um mês da remuneração do servidor;

Adicional de qualificação: é um percentual acrescido à remuneração do servidor que possui curso de pós-graduação lato sensu (15%), mestrado (25%) ou doutorado (30%) na área de atuação ou de interesse do MPU;

Adicional de atividade penosa: é um percentual que adiciona à remuneração do servidor que exerce atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas. Logo, o percentual varia de 10% a 40%, conforme o grau de exposição do servidor;

Gratificação por encargo de curso ou concurso: é um valor pago ao servidor que participa de atividades de instrutoria, coordenação, banca examinadora ou comissão de concurso público. Sendo assim, o valor varia conforme a carga horária e o nível de complexidade da atividade.

Carreira e progressão no MPU

Os servidores do MPU têm uma carreira estruturada em classes e padrões, que determinam a sua remuneração e a sua evolução funcional. Portanto, as classes são: A, B e C. Em suma, os padrões são: I a XIII para a classe A; I a XII para a classe B; e I a XI para a classe C.

A progressão é a passagem do servidor de um padrão para o padrão seguinte dentro da mesma classe, mediante avaliação de desempenho. Enquanto, a promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, mediante avaliação de desempenho e de capacitação.

A progressão e a promoção ocorrem anualmente, desde que o servidor cumpra os requisitos previstos na lei.

Como você pode ver, trabalhar no MPU é uma excelente opção para quem busca uma carreira pública de prestígio, estabilidade e remuneração. Afinal, os salários e os benefícios dos servidores do MPU são muito atrativos e superiores aos da maioria dos órgãos públicos.

Além disso, os servidores do MPU têm uma carreira bem definida e com possibilidades de crescimento profissional. Se você quer fazer parte desse time, não perca tempo e comece a se preparar desde já para o próximo concurso do Ministério Público.

E, acima de tudo, acredite no seu potencial e na sua capacidade de realizar seu sonho.





Fonte: Notícias Concursos