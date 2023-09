conheça os tipos de neologismos

Uma das áreas do conhecimento que faz parte do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é aquela de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com 45 questões no primeiro dia de aplicação de provas.

A prova de Linguagens e Códigos aborda temas diferentes, mas é claro que existem alguns assuntos abordados com mais frequência. Dentre eles, podemos citar os neologismos e seus tipos.

Assim, para que você consiga se preparar para a prova de Linguagens do ENEM da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre os tipos de neologismos. Vamos conferir!

O que é um neologismo?

O termo “neologismo” é usado para denominar palavras que foram criadas recentemente ou que já existiam na língua portuguesa e adquiriram um novo significado. O termo significa “nova palavra”: ele é formado por “neo”, que significa “novo”, e por “logos”, que significa “palavra”.

Um neologismo pode ser criado em diversos contextos a partir da necessidade de expressar determinadas ideias de forma mais eficaz. Eles são, dessa forma, ferramentas necessárias para que uma língua possa ser aprimorada e atualizada dentro de novos contextos.

Quais são os tipos de neologismos?

Os neologismos podem ser divididos em várias categorias e é muito importante que você compreenda essas categorias para responder as questões de Linguagens e Códigos no ENEM 2023.



Veja alguns dos principais tipos de neologismos que podem ser relevantes no ENEM 2023:

Neologismo formal ou lexical:

O neologismo formal, também chamado de lexical, é usado para definir uma palavra que foi criada e é completamente nova em uma determinada língua. É o tipo de neologismo mais comum.

Esse tipo de neologismo é muito usado na área da ciência, com a criação de novos termos científicos ou técnicos. Podemos citar, por exemplo, o termo “nanotecnologia”, criado para descrever a manipulação de materiais em escala nanométrica.

Neologismo semântico:

O neologismo semântico envolve a transformação de uma palavra já existente.

Por exemplo, “mouse” possuía o significado original de “rato” em inglês, mas é também utilizado para definir o dispositivo de computador.

Outro exemplo é a palavra “gato”, usada na linguagem popular para definir uma ligação de energia clandestina.

Neologismo fonológico:

O neologismo fonológico é uma criado a partir da imitação de um som, seja de um ser ou de um objeto. São exemplos: clique, cocoricó, tique-taque, etc.

Neologismo sintático:

Por fim, o neologismo sintático é baseado na transformação no modo de organizar palavras em uma frase. Dessa forma, eles são criados quando uma palavra, através da construção sintática com outros elementos, adquire um determinado sentido. É possível criar um neologismo sintático a partir dos processos de composição ou de derivação.

É um exemplo desse tipo de neologismo a palavra “funkeiro”, usada para definir as pessoas que ouvem o estilo musical “funk”.

Qual a diferença entre neologismo e estrangeirismo?

É muito importante que você saiba qual é a diferença entre um neologismo e um estrangeirismo, uma vez que essa pode ser um tema abordado pelas questões da prova do ENEM.

O neologismo por empréstimo é um tipo de neologismo caracterizado pela inclusão de uma palavra estrangeira em uma língua. Podemos citar, por exemplo, o termo “laser”. Note que não existe um equivalente para “laser” em português e é por isso que utilizamos o termo estrangeiro.

O estrangeirismo, por sua vez, é um vício de linguagem e acontece quando uma palavra estrangeira é usada de forma desnecessária, pois existe um equivalente na língua portuguesa.

Um exemplo é a palavra “performance”, que muitas vezes é usada no lugar do equivalente “desempenho”, em português. Outro exemplo de estrangeirismo é “pedigree”, usado no lugar de “raça” ou “linhagem”.