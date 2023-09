conheça os tópicos de história que serão cobrados em 2023

Assuntos da disciplina de história estão presentes na maioria dos vestibulares brasileiros, tanto na primeira como na segunda fase dos exames. Diversos são os tópicos que podem ser cobrados, mas eles são divididos em duas categorias: história do Brasil e história geral.

Porém, a maioria dos estudantes acredita que é difícil estudar todo o conteúdo da disciplina de história que pode ser cobrado em um vestibular. Se esse é o seu caso, saiba que você está no lugar certo!

Com base nas tendências dos últimos anos, o artigo de hoje separou um resumo com os tópicos de história que provavelmente serão cobrados nos vestibulares de 2023. Veja quais são eles e intensifique a sua revisão sobre os temas mencionados!

Os ciclos econômicos do Brasil

O termo “ciclos econômicos” é utilizado para dividir a história do Brasil segundo a principal atividade econômica de determinado momento. Esse assunto é extremamente abordado pelos mais variados vestibulares do país e, dessa forma, é muito provável que ele seja cobrado também nas provas aplicas em 2023. Conheça os principais ciclos a seguir:

1) Ciclo do Pau-Brasil: foi o primeiro ciclo econômico de toda a história do Brasil. Aconteceu ciclo no período conhecido como “pré-colonial” (1500-1530);

2) Ciclo da Cana-de-Açúcar: começou no século XVI , quando o açúcar era um produto extremamente valorizado pelo mercado mundial;

3) Ciclo do Ouro: também conhecido como ciclo da mineração, foi o terceiro ciclo da economia brasileira. O ciclo teve início no fim do século XVII , mas alcançou o seu auge no século XVIII, especialmente na região de Minas Gerais;

4) Ciclo do Algodão: começou no fim do século XVIII e foi possível devido ao início da Primeira Revolução Industrial , na Inglaterra;

5) Ciclo do Café: também começou no final do século XVIII, mas conheceu o seu auge no século XIX , durante o Segundo Reinado;

6) Ciclo da Borracha: foi o sexto ciclo econômico da história do Brasil e teve início no século XIX.

Processo de independência do Brasil

O processo de independência do Brasil está sendo alvo de muitos debates nos últimos meses e, dessa forma, é provável que ele seja cobrado por questões de algum vestibular brasileiro. A independência do Brasil aconteceu em 1822, consolidando o início do Primeiro Reinado.

República Oligárquica



Os estudantes também devem estudar o período conhecido como “República Oligárquica” com atenção. Essa fase da história brasileira começou no ano de 1894 e terminou em 1930.

Os vestibulares costumam abordar diversos aspectos do período, mas a alternância de poder entre as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo é particularmente relevante.

Grécia Antiga e Roma Antiga

Diversos aspectos da Grécia Antiga são abordados com frequência por questões de vestibulares, uma vez que a civilização grega é considerada o berço da civilização ocidental.

Além disso, a civilização romana também é muito abordada pelos vestibulares. Particularmente, a política do pão e circo, a organização política e social romana, a expansão territorial romana, o funcionamento do Império Romano e a queda do Império Romano são cobrados com frequência.

Idade Média

A Idade Média é um período da história que começa com a queda do Império Romano, em 476 d.C., e que termina no ano de 1453 d.C., com a Queda de Constantinopla.

Esse período da história é muito abordado pelos vestibulares, principalmente porque a Idade Média desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da civilização ocidental e deixou um legado importante em muitas áreas do conhecimento.

Guerra Fria

A Guerra Fria, período de grande importância política e social, foi um conflito indireto que começou em 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

O assunto é extremamente abordado pelos vestibulares. É importante que você entenda o funcionamento do conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, a corrida armamentista, a guerra do Vietnã e a queda do Muro de Berlim.