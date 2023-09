Conheça tudo sobre a banca Vunesp

Se você está se preparando para concursos públicos, provavelmente já ouviu falar da banca Vunesp. Aliás, essa é uma das principais organizadoras de processos seletivos no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Mas você sabe quais são as características dessa banca e como ela elabora suas provas?

Neste artigo, vamos contar tudo o que você precisa saber sobre a Vunesp. Ou seja, desde sua história, seus concursos mais importantes, seu estilo de cobrança e suas dicas de estudo.

O que é a Vunesp?

A Vunesp é a sigla para Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Em suma, ela foi criada em 1979 pelo Conselho Universitário da Unesp. Assim, tem o objetivo de planejar, organizar e executar o vestibular dessa instituição.

Com o passar dos anos, a Vunesp ampliou sua atuação e passou a realizar também concursos públicos para órgãos estaduais, municipais e federais. Além disso, também realiza as avaliações educacionais para escolas públicas e privadas. Por fim, é uma fundação pública, sem fins lucrativos e com personalidade jurídica de direito privado.

Ela conta com uma equipe técnica especializada e uma infraestrutura moderna para garantir a qualidade e a segurança dos seus serviços. Sendo assim, a Vunesp tem como missão contribuir para o desenvolvimento da educação, da cultura e da cidadania. Para isso, faz processos seletivos transparentes, democráticos e eficientes.

Quais são os principais concursos da Vunesp?

A Vunesp é responsável por organizar concursos de grande relevância e concorrência no cenário nacional. Sendo assim, entre os principais concursos que ela realiza ou já realizou, podemos citar:



Você também pode gostar:

Polícia Civil de São Paulo (PC-SP): esse concurso oferece vagas para os cargos de delegado, escrivão , investigador e agente policial. Aliás, tem como requisito nível superior em qualquer área ou em direito, no caso do delegado;

Polícia Militar de São Paulo (PM-SP): esse concurso oferece vagas para os cargos de soldado e oficial, que exigem nível médio ou superior, respectivamente;

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP): esse concurso oferece vagas para os cargos de escrevente técnico judiciário e juiz substituto, que exigem nível médio ou superior em direito, respectivamente;

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2): esse concurso oferece vagas para os cargos de analista e técnico judiciário nas áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado, que exigem nível superior ou médio, respectivamente;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP): esse concurso oferece vagas para os cargos de analista e técnico judiciário nas áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado, que exigem nível superior ou médio, respectivamente;

Outros concursos com a banca organizadora Vunesp:

Ministério Público de São Paulo (MP-SP): esse concurso oferece vagas para os cargos de promotor de justiça substituto e analista técnico científico nas áreas jurídica, contábil, econômica e administrativa, que exigem nível superior em direito ou nas áreas específicas;

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP): esse certame oferece vagas para os cargos de professor de educação básica I e II nas diversas disciplinas do currículo escolar, que exigem nível superior em licenciatura na área correspondente;

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP): esse concurso oferece vagas para os cargos de agente fiscal de rendas e técnico da fazenda estadual, que exigem nível superior em qualquer área ou em contabilidade, no caso do técnico;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP): esse concurso oferece vagas para os cargos de docente e técnico administrativo em educação nas diversas áreas do conhecimento, que exigem nível superior ou médio, respectivamente;

Universidade Estadual Paulista (Unesp): esse concurso oferece vagas para os cargos de docente e técnico administrativo nas diversas áreas do conhecimento, que exigem nível superior ou médio, respectivamente.

Além desses, a Vunesp também realiza concursos para diversas prefeituras, câmaras municipais. Assim como, autarquias, fundações e empresas públicas do estado de São Paulo e de outros estados.

Como é o estilo da Vunesp?

A Vunesp é uma banca que costuma cobrar os conteúdos programáticos de forma objetiva, clara e direta. Desse modo, ela não costuma exigir muita interpretação ou raciocínio lógico dos candidatos, mas sim o domínio dos conceitos, das definições e das legislações.

As questões da Vunesp geralmente têm em sua formulação, base em textos normativos, doutrinários ou jurisprudenciais, que devem ser lidos com atenção pelos candidatos.

A banca também costuma cobrar atualidades relacionadas ao tema do concurso. Bem como questões interdisciplinares que envolvem mais de uma área do conhecimento.

Enquanto, as provas costumam ter entre 40 e 100 questões, dependendo do cargo e do órgão. As questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sendo apenas uma correta. Assim, a pontuação pode variar conforme o peso atribuído a cada disciplina.

Por fim, a banca também pode aplicar provas discursivas, práticas ou de títulos, conforme o edital.