Conor McGregor diz que Michael Chandler ainda ‘tem que ser’ adversário para retorno ao UFC: ‘Sente-se, espere e cale a boca’

Conor McGregor ainda pretende terminar o que começou com Michael Chandler.

O ex-campeão de duas divisões do UFC confirmou na quinta-feira que, apesar das muitas partidas falsas para o confronto proposto, Chandler continua sendo o adversário alvo de McGregor para seu retorno ao octógono.

“Sim, tem que ser”, disse McGregor ao All Out Fighting. “Tem que ser. Chandler, sente-se, espere e cale a boca, sim? O Mac estará aqui em breve.”

McGregor e Chandler treinaram frente a frente este ano O Lutador Final 31, que viu Kurt Holobaugh do Team Chandler e Brad Katona, companheiro de equipe de McGregor, emergirem como vencedores das chaves leve e galo do show, respectivamente. Esperava-se inicialmente que McGregor e Chandler competissem em sua própria luta em algum momento no final de 2023, mas o confronto nunca se concretizou.

Quando questionado sobre a data prevista para 2023, McGregor permaneceu esperançoso – mesmo que pareça uma possibilidade remota neste momento.

“No caminho, ainda espero por dezembro”, disse ele sobre o confronto com Chandler.

O UFC finalizou recentemente sua programação de final de ano com cinco lutas pelo campeonato acontecendo nos últimos três pay-per-views de 2023, então é incrivelmente improvável que uma luta lucrativa como o retorno de McGregor seja queimada em cartas que já estão cheias de grandes lutas.

O CEO do UFC, Dana White, disse isso na semana passada quando questionado sobre McGregor x Chandler e a possibilidade de que uma data de 2023 esteja agora fora de questão.

“Não tenho nada sobre nenhum desses caras agora. Já venho dizendo há algum tempo que Conor vai lutar no ano que vem”, disse White aos repórteres em Las Vegas. “E então, obviamente, se Chandler ficar impaciente, então vamos descobrir alguma coisa. Acho que Chandler tem muito dinheiro, está saindo com a família e, quando chegar a hora certa para a luta com Conor, tenho certeza de que essa é a luta que ele quer. Não estou falando por ele, só estou dizendo, estou presumindo.”

McGregor está inativo desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier em julho de 2021, que marcou a segunda derrota consecutiva de McGregor nas mãos de Poirier. O irlandês de 35 anos venceu apenas uma luta desde 2016 e está 1-3 nas últimas quatro lutas. Mesmo assim, ele continua sendo a maior estrela do MMA e continua prometendo que o retorno ao UFC está próximo.

McGregor também falou sobre o desempenho de seu rival de longa data, Nate Diaz, na recente estreia de Diaz no boxe profissional contra Jake Paul.

“Não foi ótimo”, disse McGregor sobre a derrota de Diaz por decisão para Paul. “Nada bom. Gostaria de vê-lo de volta ao MMA. Devo-lhe uma luta. Devo uma briga ao Nate, então tenho que obrigar isso. Ele me deu minha revanche e eu levei a melhor sobre ele, e devo a trilogia a ele com certeza.”