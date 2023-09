Conor McGregor recebeu faixa preta de jiu-jitsu brasileiro do técnico de longa data John Kavanagh

Conor McGregor pode acrescentar mais um elogio à sua lista crescente de realizações.

Desta vez, o ex-campeão de duas divisões do UFC recebeu a faixa preta de jiu-jitsu brasileiro pelo técnico de longa data John Kavanagh.

“Recebi minha faixa preta esta noite do meu treinador, amigo e mentor, John Kavanagh da SBG Ireland. 20 anos de muito trabalho! Obrigado John por tudo ao longo dos anos e a todos os meus companheiros de equipe ao longo desta incrível jornada no jiu jitsu! Muito obrigado a todos do fundo do meu coração!

“Uma faixa preta de jiu jitsu brasileiro, nossa! Louvado seja Deus e depois Hélio [Gracie]. Amanhã estarei de kimono com ele, Hélio, prometo, e mal posso esperar!! Que agitação.”

Claro, Kavanagh vem da linhagem de Helio Gracie através de uma longa linhagem de treinadores que acabou com Matt Thornton entregando ao técnico irlandês sua faixa preta em 2007. Na época, Kavanagh foi a primeira pessoa a receber um jiu-brasileiro. faixa preta de jitsu na República da Irlanda.

O Straight Blast Gym (SBG) de Thornton em Oregon também levou Kavanagh a abrir sua própria escola afiliada, que tem servido como principal local de treinamento de McGregor desde antes de ele chegar ao UFC.

McGregor recebeu vários parabéns por sua conquista, incluindo um aceno de Gordon Ryan, que é amplamente considerado o melhor grappler do mundo em todas as categorias de peso.

“Bem merecido”, escreveu Ryan no Instagram. “Apesar do que dizem, você é excepcional no chão, principalmente tendo o MMA como foco principal.”

McGregor vem treinando para um eventual retorno ao UFC, onde deverá enfrentar Michael Chandler em sua primeira luta em mais de dois anos, após sofrer uma fratura na perna na luta anterior. No momento, McGregor ainda não tem luta marcada, embora pareça cada vez mais provável que seu retorno tenha que esperar até 2024.