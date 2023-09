consegue encontrar o guarda-chuva em segundos?

Uma ilusão de ótica é excelente para testar as nossas habilidades de observação e concentração. Além de ser eficaz para nos divertir e estimular o nosso sistema visual.

Sendo assim, ao desvendar estes desafios de forma regular, é possível treinar o nosso cérebro para ter uma melhor atuação no dia a dia. Possuindo melhores habilidades para solucionar conflitos.

Na imagem que compartilhamos a seguir, você terá que encontrar o guarda-chuva escondido em até 8 segundos. Esse teste visa avaliar a sua visão e o seu potencial de atenção e resolução de problemas.

Então, preste muita atenção na imagem abaixo e encontre o guarda-chuva oculto em até 8 segundos. O seu tempo começa agora… em 3, 2, 1, valendo!

Compreender a ilusão de ótica: o guarda-chuva oculto

Na imagem, você pode observar a cena de uma estrada movimentada, em um dia chuvoso. Por isso, todos estão carregando guarda-chuvas, mas há um único guarda-chuva camuflado que precisa ser identificado.

Para tal desafio, você terá somente 8 segundos. Portanto, prepare-se para testar o seu nível de observação e atenção.

Você encontrou o guarda-chuva oculto?

Observe com bastante atenção, o guarda-chuva pode estar onde você menos espera. Mas, tenha cuidado com o tempo, pois você não pode ultrapassar 8 segundos. Procure nos detalhes, as chances podem aumentar.

Pronto, o seu tempo acabou, você deve parar de procurar agora. E então, conseguiu encontrar o guarda-chuva escondido? Se sim, com que velocidade você concluiu? Conseguiu cumprir o teste em 8 segundos?

No geral, a maioria dos usuários que realiza este teste, possui um resultado positivo. Visto que ele é para pessoas iniciantes em quebra-cabeças. Mas, ainda assim, necessita de uma atenção minuciosa.

Por outro lado, se você continua com certa dificuldade, não precisa se desesperar. A solução do mistério estará logo abaixo.

Solução – encontre o guarda-chuva oculto

O guarda-chuva escondido está posicionado no lado direito da imagem. Mas é difícil avistá-lo no primeiro momento, pois ele está bem camuflado na cena. É tudo estratégia!