Conselho anuncia novo Concurso Público com salários de quase R$ 6 MIL

Embora o Conselho Regional de Biologia da 9ª Região – Santa Catarina (CRBio 9 SC) ainda não tenha confirmado oficialmente a quantidade de vagas disponíveis, está previsto que o processo seletivo contemplará oportunidades tanto para candidatos com ensino médio quanto para aqueles com nível superior.

As remunerações iniciais podem chegar a até R$ 5.975,91, conforme informações fornecidas pela banca organizadora do concurso. É importante estar atento às atualizações e ao edital oficial quando forem divulgados para obter informações detalhadas sobre as vagas, requisitos e benefícios oferecidos pelo CRBio 9 SC.

Para candidatos com ensino médio, o processo seletivo oferecerá oportunidades para dois cargos diferentes, ambos com uma remuneração inicial de R$ 3.191,93. As opções são as seguintes:

Assistente Administrativo Agente Fiscal

Para aqueles com nível superior, as oportunidades serão para o cargo de Fiscal Biólogo, que terá uma remuneração inicial de R$ 5.975,91. Certifique-se de verificar o edital oficial do concurso quando for divulgado para obter informações detalhadas sobre os requisitos específicos e as responsabilidades de cada cargo, bem como os benefícios oferecidos.

Benefícios

Os benefícios pagos aos aprovados são:

auxílio alimentação;

assistência à saúde suplementar;

auxílio funeral;

auxílio pré-escolar;

auxílio educação;

cesta básica.

As oportunidades serão para Florianópolis.