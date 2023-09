Conselho de Arquitetura e Urbanismo anuncia Concurso Público com salário acima de R$ 9 MIL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo ( CAU) anuncia edital de concurso público com salarios de quase R$ 10 mil. O edital vai sair em breve.

O certame já conta com banca e escolheu o Cebraspe como empresa organizadora. Os cargos e vagas ainda não foram anunciados.

Salário concurso público

O quadro de servidores é composto por assistentes e analistas. A remuneração inicial de um assistente é de R$ 5.219,02. O salário inicial do analista é de R$ 9.151,58.

Sobre os jornalistas, os salários são acima de R$ 7 mil com jornada de 25 horas. As demais jornadas são de 40 horas.

Quando aconteceu o último concurso público

O último edital CAU BR – Brasil- foi anunciado em 2013 e teve o Iades como banca organizadora. As vagas foram para nível médio e superior.

O certame contou com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Atualidades, conhecimentos em Microinformática, conhecimentos e Matemática (somente para o cargo de auxiliar de serviços gerais), além de tópicos de conhecimentos específicos do cargo desejado.



Concurso CAU em andamento

Está em andamento o edital para o Espírito Santo. Como mencionado, são 92 vagas para o concurso CAU ES, sendo 02 imediatas e 90 para formação de cadastro. Para nível médio, o cargo é auxiliar de fiscalização, já para nível superior são: analista técnico (1 + 30 CR) e analista de fiscalização (30 CR)

Os salários dos aprovados no concurso CAU ES são de:

R$ 2.640 (auxiliar de fiscalização) e R$ 7.923 (analista técnico e analista de fiscalização)

Os aprovados vão trabalhar em Vitória – Espírito Santo. Confira outros benefícios aos aprovados:

auxílio-alimentação de R$ 781 (todos os cargos);

auxílio-refeição de R$ 761 (analista técnico e analista de fiscalização);

auxílio-refeição de R$ 1.012 (auxiliar de fiscalização).

Quais os requisitos do concurso CAU ES?

Confira a seguir os requisitos para os cargos:

Auxiliar de Fiscalização: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”

Analista Técnico: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”

Analista de Fiscalização: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”

Como serão as provas do concurso CAU ES?

As provas estão marcadas para 24 de setembro de 2023 e contarão com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, informática, legislação e conhecimentos específicos.

As demais etapas são:

avaliação psicológica;

análise de títulos (apenas para analistas).

Atribuições

Auxiliar de Fiscalização: Apoiar no atendimento e na fiscalização de profissionais de Arquitetura e Urbanismo, realizando e promovendo processos administrativos, estabelecendo ações de melhoria do Conselho, apoiando os gestores em projetos e implementação de ações; Apoiar o planejamento da fiscalização; Apoiar a fiscalização das atividades de leigos, empresas públicas, privadas, autarquias e dos profissionais da Arquitetura e Urbanismo em áreas afins ao Conselho; entre outras atividades.

Analista Técnico: Executar atividades de análises, orientações, pesquisas, consultas, pareceres, estudos e encaminhamentos de atividades inerentes aos processos de caráter técnico especializado, bem como os de ordem administrativa do Conselho, como: registro de arquitetos e urbanistas, de pessoas jurídicas, de documentação referente ao acervo técnico dos profissionais, em especial de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e de Certidões de Acervo Técnico e Atribuições profissionais, entre outros ligados a sua área de atuação; entre outras atividades.

Analista de Fiscalização: Analisar e emitir pareceres em assuntos que exigem conhecimento técnico especializadoenviadosasuaapreciação; Assessorar reuniões, comissões técnicas e grupos de trabalho, respondendo pelos assuntos afetos ao exercício profissional no campo da arquitetura e do urbanismo; Fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo, atender denúncias, realizar diligências, identificar obras/serviços irregulares, exigir documentação, emitir notificações e/ou autos de infração de acordo com as normas vigentes; entre outras atividades.