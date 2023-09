Construcap ABRE VAGAS para DIVERSOS SETORES; Confira!

A Construcap, empresa que é uma das dez maiores construtoras do Brasil e atua nos segmentos de construção pesada, montagem eletromecânica, mercado industrial e comercial, está com ótimas opções de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas abaixo:

Advogado Contencioso SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Advogado Pleno – Consultivo e Contratos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Contábil Pleno – São Paulo – Efetivo;

Analista de Infraestrutura e Segurança da Informação – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos Engenharia – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador Contábil Fiscal – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Orçamentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Planejamento – Efetivo;

Gerente Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Compliance e Riscos – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Planejamento – Efetivo;

Gerente de Segurança do Trabalho – Efetivo;

Inspetor de Qualidade -Ouro Branco – MG – Efetivo;

Orçamentista SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) em Edificações – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Construcap

Sobre a Construcap, é importante frisar que, fundada há mais de 75 anos, a empresa é marcada por uma trajetória de sucesso e solidez baseada no desenvolvimento contínuo de processos e inovações tecnológicas, na valorização das pessoas, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.

O amplo espectro de obras e serviços que executa, como obras comerciais, industriais, rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias, portuárias e de infra-estrutura, de edificações comerciais ou industriais são controladas por Sistema Integrado de Gestão – SIG e com estrita observância das normas ISO 9001; OHSAS 18001 e ISO 14001.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Construcap, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: