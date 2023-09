CONTA EXCLUSIVA do Nubank para ESTAS pessoas que terão MUITAS vantagens

O Nubank surgiu em 2013 com o objetivo de revolucionar a maneira como as pessoas lidam com suas finanças. Não é à toa que oferece soluções e ferramentas que são fáceis de usar, inteligentes e que simplificam a vida.

Desde 2019, até mesmo as empresas, sejam elas ME, MEIs, autônomos, EIRELLI, LTDA, SLU ou EI, podem aproveitar as vantagens de ser um cliente Nubank. Com a conta PJ do “roxinho”, você pode dedicar seu tempo ao que realmente importa: focar nas necessidades de seu negócio e promovê-lo. Mas, como é possível abrir uma conta PJ na fintech?

Como abrir uma conta PJ no Nubank para quem já é cliente PF?

Se você já é um cliente Pessoa Física (PF) no roxinho, saiba que abrir uma conta PJ é ainda mais simples. Basta solicitar sua conta diretamente pelo aplicativo do Nu, seguindo estas instruções:

Primeiro, acesse o aplicativo do Nubank ( Android e iOS ) e faça o login;

e ) e faça o login; Na tela inicial do app, clique no ícone de perfil no canto superior esquerdo;

Escolha a opção “Solicitar Conta PJ”;

Informe o CNPJ de sua empresa;

Pronto! Siga as orientações fornecidas no aplicativo.

Caso você ainda não seja cliente PF do Nubank, acesse o site oficial da fintech para esse grupo de clientes. Em seguida, insira seu CNPJ e selecione a opção “Solicitar conta PJ”. O site solicitará outros dados simples, como nome, CPF e e-mail. Após concluir o preenchimento, aguarde nossa resposta sobre a aprovação da solicitação.

Conheça os benefícios da conta PJ oferecida pela fintech

Receba um cartão empresarial personalizado com o nome de sua empresa, que funciona tanto como débito quanto como crédito (sujeito à aprovação);

Não pague tarifas de manutenção;

Realize transferências e transações PIX gratuitas e ilimitadas para qualquer banco;

Acesse o NuTap, a maquininha de pagamento integrada ao aplicativo Nubank;

Com a conta PJ configurada como domicílio, receba pagamentos de vendas realizadas por maquininhas, aplicativos ou links diretamente em sua conta Nu;

Nu; Faça cobranças por PIX usando QR Codes sem custo adicional;

Emite boletos de cobrança com datas de vencimento e informações do pagador totalmente personalizáveis;

Utilize a área de cobranças para rastrear pagamentos e identificar quem já efetuou o pagamento e quem ainda não o fez;

Conte com um assistente de pagamentos que o ajudará a manter suas contas em dia;

Tenha acesso a um atendimento humano disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.



