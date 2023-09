conta no GOV.BR agora é OBRIGATÓRIA. Como Criar?

O Programa Desenrola Brasil entrou em uma nova fase, e agora é obrigatório ter uma conta no gov.br para participar. Essa iniciativa do Governo Federal visa facilitar a renegociação de dívidas para pessoas da Faixa 1, com valores de até R$ 5 mil. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explicar detalhadamente como funciona essa nova etapa do programa, como criar sua conta no gov.br e quais são os próximos passos.

A Nova Fase do Programa Desenrola Brasil

O Programa Desenrola Brasil é uma iniciativa do Governo Federal que busca oferecer condições especiais para facilitar o pagamento de dívidas da população, visando a redução do endividamento no país. Recentemente, entrou em vigor uma nova fase do programa, voltada para a Faixa 1.

Nessa nova etapa, serão renegociadas dívidas de até R$ 5 mil para pessoas com renda de até 2 salários-mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). No entanto, para participar, é obrigatório ter uma conta no gov.br.

Cadastro no Gov.br

Para criar sua conta no gov.br, siga os seguintes passos:

Acesse o site ou baixe o aplicativo Meu gov.br. Selecione a opção “Entrar com gov.br”. Digite seu CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta.

No aplicativo, você pode escolher diferentes formas de login, como validação facial, internet banking, número de CPF, certificado digital, entre outros. É importante ressaltar que o cadastro e o acesso ao gov.br são totalmente gratuitos.

Como Participar do Programa Desenrola Brasil



Após criar sua conta no gov.br, você estará apto a participar do Programa Desenrola Brasil. Nessa nova fase, os consumidores poderão acessar a plataforma do governo e verificar as dívidas cadastradas pelas empresas credoras, bem como as opções de desconto e pagamento.

Ao aceitar os termos da proposta, é fundamental cumprir com os pagamentos em dia. Caso ocorra atraso ou falta de pagamento de alguma parcela do acordo, o credor poderá iniciar o processo de cobrança e a dívida poderá ser novamente incluída no cadastro de inadimplentes.

As condições de pagamento oferecidas pelos credores serão as seguintes:

Taxa de juros de 1,99% ao mês, no máximo.

Carência de 30 a 59 dias, dependendo da data de contratação da nova operação de crédito e do vencimento da primeira parcela.

Prazo mínimo de 2 meses e máximo de 60 meses para pagamento.

Parcela mínima de R$ 50.

Sistema de amortização será o Price.

É importante destacar que todo o procedimento de renegociação será realizado dentro da plataforma do gov.br. Portanto, é necessário ter uma conta Ouro ou Prata ativa na plataforma para participar.

Quem Pode Participar da Faixa 1

A Faixa 1 do Programa Desenrola Brasil é destinada a pessoas com renda de até 2 salários-mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único para programas Sociais (CadÚnico). Além disso, as dívidas precisam se enquadrar nos seguintes critérios:

Somadas, devem ter um valor de até R$ 5.000, incluindo dívidas de crédito, empréstimo, varejo ou serviços básicos, como conta de luz e água.

Precisam ter sido inadimplidas após 1º de janeiro de 2019 e incluídas no cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

Nessa nova etapa, não serão renegociadas dívidas que tenham garantia real ou que sejam relativas a crédito rural, financiamento imobiliário e operações com funding ou risco de terceiros.

Próximos Passos do Programa Desenrola Brasil

Segundo informações do Ministério da Fazenda, 924 empresas se inscreveram voluntariamente no Programa Desenrola Brasil. Agora, as dívidas inscritas pelas empresas passarão por um leilão para verificar se são passíveis de inclusão no programa.

Entre os dias 25 e 27 de setembro, acontecerá o leilão, no qual os credores darão lances de maiores descontos para a renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias. Após a conclusão dos leilões, o programa iniciará o atendimento aos consumidores da Faixa 1, que poderão acessar a plataforma do governo com seu usuário gov.br e verificar as dívidas cadastradas pelas empresas credoras, bem como as opções de desconto e pagamento.

A data exata de abertura da plataforma para os consumidores ainda não foi divulgada, mas a previsão é que ocorra em outubro.

Diferença entre o Desenrola Brasil e o Serasa Limpa Nome

É importante ressaltar a diferença entre o Programa Desenrola Brasil e o Serasa Limpa Nome. Enquanto o Serasa Limpa Nome é uma plataforma de renegociação de dívidas que está disponível durante todo o ano, o Programa Desenrola Brasil tem suas fases específicas e exige o cumprimento de requisitos determinados pelo governo.

No Serasa Limpa Nome, os brasileiros com dívidas negativadas ou contas atrasadas podem consultar e renegociar seus débitos de forma mais flexível. Já no Programa Desenrola Brasil, é necessário se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo governo, como faixa de renda e valor das dívidas.

Para negociar suas dívidas no Serasa Limpa Nome, é possível utilizar o aplicativo, o WhatsApp ou o site da Serasa.

Facilidade na renegociação

Com a nova fase do Programa Desenrola Brasil, é obrigatório ter uma conta no gov.br para participar. Essa iniciativa visa facilitar a renegociação de dívidas para pessoas da Faixa 1, com valores de até R$ 5 mil. Ao criar sua conta no gov.br, você poderá acessar a plataforma do governo e verificar as dívidas cadastradas, além de encontrar opções de desconto e pagamento.

É importante ressaltar que o Programa Desenrola Brasil possui requisitos específicos, como faixa de renda e valor das dívidas, e difere do Serasa Limpa Nome, que oferece renegociação de dívidas de forma mais flexível ao longo do ano.

Não perca a oportunidade de desenrolar suas dívidas e participar do Programa Desenrola Brasil. Crie sua conta no gov.br e fique atento às próximas etapas do programa.