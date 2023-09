CONTAGEM REGRESSIVA PARA O BOLSA FAMÍLIA! Confira CALENDÁRIO de PAGAMENTOS

O Bolsa Família é um programa social brasileiro que auxilia famílias de baixa renda a superar a pobreza e melhorar suas condições de vida. No mês de setembro, a Caixa Econômica Federal retoma o pagamento do Bolsa Família, trazendo novidades e benefícios adicionais para os beneficiários.

Neste artigo, vamos fornecer um calendário detalhado de pagamentos, explicar quem pode solicitar o benefício e destacar as regras e valores atualizados. Acompanhe!

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Setembro

O pagamento do Bolsa Família será retomado a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Confira o calendário completo:

NIS Final Data de Pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Essas datas são importantes para que os beneficiários possam se programar e garantir o recebimento do auxílio financeiro.

Auxílio Gás dos Brasileiros: Mudanças em Setembro

É importante ressaltar que, neste mês de setembro, não haverá o depósito do Auxílio Gás dos Brasileiros. Esse programa de auxílio é destinado às famílias de baixa renda e tem o objetivo de ajudar na compra do gás de cozinha. Para receber o Auxílio Gás, a família deve estar inscrita no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa.

O pagamento é feito a cada dois meses, então voltará a ser pago em outubro, após ter sido pago em agosto.



Benefícios Adicionais do Bolsa Família em Setembro

Além do pagamento regular do Bolsa Família, neste mês de setembro, voltam a ser pagos os benefícios adicionais para gestantes, crianças e adolescentes. Serão pagos R$ 50 adicionais para gestantes, crianças e adolescentes entre sete e 18 anos. Além disso, crianças de até seis anos receberão um adicional de R$ 150.

Esses benefícios adicionais visam garantir uma melhor qualidade de vida para as gestantes e para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Quem Pode Solicitar o Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário atender a alguns requisitos. A principal regra é que a família tenha uma renda mensal de até R$ 218 (duzentos e dezoito reais) por pessoa. Isso significa que a renda mensal total da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser igual ou inferior a esse valor.

Além disso, o programa prevê outras regras, tais como:

Frequência escolar: crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem ter frequência escolar regular.

Acompanhamento pré-natal: gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal durante a gravidez.

Acompanhamento nutricional: crianças até 6 anos devem ter o acompanhamento do peso e altura, visando a saúde e o desenvolvimento adequado.

Caderneta de vacinação: é necessário manter a caderneta de vacinação atualizada, seguindo as orientações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Como Solicitar o Bolsa Família?

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Essa inscrição pode ser feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

Para encontrar o posto de atendimento mais próximo, saber as documentações necessárias ou obter outras informações sobre o Bolsa Família, você pode acessar a página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e encontrar a aba de Serviços – Carta de Serviços.

Regras e Valores Atualizados do Bolsa Família

O Bolsa Família passou por algumas atualizações recentes em suas regras e valores. Essas mudanças visam aprimorar o programa e garantir um maior alcance e eficácia na redução da pobreza e na promoção da inclusão social.

Para saber mais sobre as novas regras e valores do Bolsa Família, recomendamos acessar a página oficial do programa ou entrar em contato com os órgãos responsáveis pela assistência social em seu município.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para milhões de famílias brasileiras que enfrentam situações de vulnerabilidade social e econômica. Com o calendário de pagamentos em setembro, os beneficiários poderão se programar para receber o auxílio financeiro de acordo com o término do NIS.

Além disso, é importante conhecer as regras e valores atualizados, bem como os benefícios adicionais disponíveis. Se você se enquadra nos requisitos do programa, não deixe de realizar a inscrição no Cadastro Único e aproveitar os benefícios do Bolsa Família.

