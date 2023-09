Contrato de US$ 275 milhões de Joey Burrow: mais que Messi, enquanto apenas dois atletas ganham mais nos EUA

vocêA S Sports continua a exercitar sua força financeira neste verão. Um dos NFLas mais novas estrelas, Joey Burrowganhou as manchetes após assinar um contrato de outro planeta.

O quarterback ganhará US$ 275 milhões em cinco temporadas, US$ 219 milhões garantidos, para permanecer no time. Cincinnati Bengals e ajudá-los em sua tentativa de se tornarem campeões do Super Bowl.

Burrow explodiu todos os números anteriores da NFL e entra em uma empresa selecionada quando se trata de esportes americanos. O contrato é o terceiro maior em termos de ligas principais, perdendo apenas para dois acordos históricos.

O primeiro, Mike TrutaContrato de 12 anos e US$ 426,5 milhões com a MLB Anjos de Los Angelese outro recente, o de Jaylen Brown na NBA, que assinou com o celtas de Boston por US$ 304 milhões em cinco temporadas.

Burrow superou, por exemplo, Leão Messi por uma ampla margem. O craque argentino, que assinou com Inter Miamirecebe entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões ao longo das duas temporadas e meia de seu contrato com a MLS, para contextualizar os números de Burrow com o Bengals.

Mike Trout, com os Anjos.@MikeTrout

O contrato é compreensível dado o desempenho de Burrow desde que deixou a LSU. Depois de se sagrar campeão nacional e melhor jogador do país, teve grandes momentos no NFL. Isso, depois de romper o ligamento cruzado do joelho como novato e, em seguida, chegar ao Super Bowl no segundo ano e finalista da conferência no terceiro.

Claro, há outro grande contrato no horizonte. Isso envolve um novo acordo para o arremessador e rebatedor japonês Shohei Ohtanique poderá assinar com uma nova equipe ou permanecer nos Anjos.

Ele mudou a forma como o beisebol é jogado e as primeiras estimativas dizem que seu negócio pode chegar a 500 milhões. Resta saber se o negócio será afetado por uma lesão no cotovelo que poderá exigir cirurgia.