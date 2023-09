CONVOCAÇÃO do CRAS para beneficiários do Bolsa Família

Em uma ação que destaca a relevância da supervisão constante das políticas para auxílio social, o Ministério do Desenvolvimento e Auxílio Social, Família e Combate à Fome (MDS) fez uma apresentação recente. Agora, há um plano para renovar o registro no CRAS das famílias cadastradas no Bolsa Família.

O novo calendário tem como foco principal convocar os beneficiários cujas informações não foram renovadas nos quatro últimos anos. Assim, comparecendo à uma unidade do CRAS próxima da sua residência para atualizar os dados, a família não correrá o risco de ficar sem o depósito do mês do Bolsa Família.

Atualização do cadastro do Bolsa Família

O Ministério optou por tomar esta medida no momento crítico a fim de assegurar a eficiência dos programas sociais. Tendo base na Instrução Normativa nº 03, anunciada na última segunda-feira (11), o recente plano de ação delineia as fases para a renovação dos registros dos segurados nos diversos auxílios sociais.

A iniciativa surge depois uma gama de revisões cadastrais que o Bolsa Família já vinha conduzindo desde o começo deste ano. A intenção dessas revisões é reduzir ao máximo a quantidade de beneficiários que tenham informações irregulares ou desatualizadas, garantindo que o valor seja direcionado efetivamente aos que necessitam.

No que diz respeito à maneira como a atualização é realizada, os beneficiários possuem duas alternativas à disposição. A primeira consiste em efetuar a atualização pela internet através das plataformas do CadÚnico, possibilitando a verificação e validação das informações já registradas no sistema.

A segunda opção é comparecer presencialmente nas unidades do CRAS. A atualização presencial se dá especialmente se ocorrerem mudanças significativas, como o nascimento ou óbito dos membros familiares, alterações quanto à renda, entre outras.

Cadastro seguirá cronograma

Embora o enfoque da atualização sejam as famílias que não atualizaram os dados há mais de quatro anos, o Ministério enfatiza que todos os beneficiários cujo cadastro não foi renovado nos dois últimos anos devem fazê-lo a fim de continuar a receber os benefícios sociais. Tirando o Bolsa Família, a atualização também é relevante para demais programas, como BPC e TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica).



Conforme o cronograma que o Ministério divulgou, a atualização do cadastro seguirá algumas etapas específicas. Contando do mês de setembro de 2023, inicia-se a convocação dos que estão com cadastro desatualizado há cinco anos ou mais.

Aqueles que não efetuarem essa atualização, terão o benefício bloqueado no mês de outubro, cancelado totalmente em novembro. Então, quanto aos beneficiários com cadastro desatualizado há mais de quatro anos, a convocação também ocorrerá em outubro. Assim, os bloqueios e os cancelamentos são previstos para o mês subsequente.

A necessidade do cadastro atualizado

Manter o registro atualizado no sistema do CadÚnico é de suma importância para continuar com o recebimento dos benefícios. Ademais, é importante também para a determinação dos valores que serão recebidos.

O Bolsa Família, que se destina a famílias que têm renda máxima per capita mensal de R$ 218,00, utiliza esses dados para calcular o montante dos benefícios concedidos. Daí a relevância de manter todas as informações atualizadas, assegurando que os auxílios sejam direcionados de maneira precisa e eficiente.

Conquanto, não é por acaso que o Cadastro Único é considerado a principal entrada para diversos benefícios sociais que são oferecidos pelo governo. As informações registradas no sistema têm impacto direto para milhões de brasileiros, sendo essenciais para a subsistência e acesso aos programas que ajudam a sustentar as famílias com baixa renda no Brasil.

Finalmente, destacamos que o cronograma de pagamentos do Bolsa Família em setembro já está estabelecido, iniciando no dia 18 do mesmo mês. Portanto, a atualização do cadastro é um dos passos cruciais para garantir que haja recebimento certo dos recursos tão significativos.