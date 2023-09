Cooper Kupp afastado dos gramados do Los Angeles Rams em meio a problemas recorrentes nos tendões da coxa

Cnão posso dizer que ninguém previu isso porque Los Angeles Rams WR Cooper Kupp vinha lutando com alguns problemas nos tendões da coxa durante a última semana de treinos. Com isso a comissão técnica acaba de confirmar que ele está na lista de lesionados/reservas pelo menos nos próximos quatro jogos que o Carneiros estão jogando. NFL interno Adam Shefter confirmou a notícia enquanto o jogador entra em um período de reabilitação com pouca ou nenhuma atividade nas próximas quatro semanas, pelo menos. O técnico Sean McVay já havia reconhecido que esta era uma possibilidade no início da semana, enquanto a equipe tentava avaliar a extensão de sua lesão. Negócio foi considerado um dos jogadores ofensivos mais importantes do Los Angeles Rams e indiscutivelmente um dos melhores wide receivers da liga.

Quais jogos Cooper Kupp está faltando?

Infelizmente para Cooper Kupp e os Rams, os jogos que ele perde são muito importantes para a vitória dos Rams. No domingo, Kupp perderá uma visita a Seattle para enfrentar os Seahawks. Uma semana depois, os Rams recebem a visita do San Francisco 49ers e Kupp também está ausente desse jogo. O grande jogo que falta a Kupp será contra o Cincinnati Bengals, que acontecerá em Ohio no dia 25 de setembro. Além disso, o Indianapolis Colts receberá a visita dos Rams no dia 1º de outubro e Kupp também não estará disponível para esse jogo. Dependendo de como avança a recuperação da lesão, a ideia é que Cooper Kupp potencialmente retorne para jogar contra os Eagles, na Filadélfia, durante o jogo de 8 de outubro.

Mas os Rams terão alguns problemas por não ter Cooper Kupp no ​​elenco, ele tem dominado como wide receiver nas últimas temporadas. Apenas alguns anos atrás, ele foi fundamental na vitória do Rams no Super Bowl, que aconteceu no estádio SoFi. Assim que tivermos uma nova atualização sobre sua recuperação, enviaremos um novo relatório que também ajudará todos os dirigentes do Fantasy Football que tiveram Cooper Kupp em seu elenco.