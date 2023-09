Cooper Kupp ainda consulta um especialista em Minnesota devido a uma lesão no tendão da coxa – ‘improvável’ que jogue na semana 1

Aos alarmes tocam no Rams de Los Angeles acampamento, receptor largo estrela Golpe Cooper enfrenta um início de temporada incerto devido a uma lesão no tendão da coxa que piorou recentemente. Kupp procurou a experiência de um Minesota-especialista médico para uma avaliação da lesão, inicialmente sofrida durante as primeiras sessões do campo de treinamento. Apesar do desenvolvimento preocupante, a equipe ainda não decidiu se Negócio será colocado no banco para a abertura da Semana 1 do Rams contra o Seattle Seahawks.

Em uma declaração recente, o técnico do Rams Sean McVay esclareceu que Kupp ainda estava em Minneapolis para consultas. De acordo com Gary Klein do Los Angeles Times, McVay observou: “Eu não descartaria Kupp para a estreia.”

Expandindo ainda mais NegócioSobre o status de Kupp, McVay expressou o foco principal da equipe como o “retorno ao desempenho” de Kupp, também relatado por Klein. Embora McVay não tenha oferecido um cronograma definitivo, isso sugere que Kupp pode ficar afastado dos gramados por mais tempo do que o inicialmente esperado, enquanto volta à plena forma. Essa falta de clareza também foi um obstáculo para os envolvidos no futebol fantástico, já que Negócio era comumente considerado uma escolha de primeiro turno antes das complicações da lesão.

Kupp teve vários contratempos durante a pré-temporada

O Carneiros‘planos ofensivos estão em perigo sem Negócio, especialmente devido aos desafios que enfrentaram na reestruturação de seu elenco devido às limitações do teto salarial na entressafra. Kupp, que foi nomeado MVP do Super Bowl há apenas dois anos, é a pedra angular do sucesso da equipe. Na sua ausência, os Rams teriam que contar com outros jogadores importantes, como Van Jefferson e final apertado Tyler Higbee para se tornarem os principais coletores de passes.

Enquanto o Seahawks se prepararem para a abertura da temporada, eles permanecem no limbo sobre se terão que traçar estratégias para o envolvimento de Kupp. Enquanto McVay não descartou oficialmente Kupp para o jogo da Semana 1, os sinais apontam para que seja menos provável que ele retorne imediatamente ao campo.

O Rams de Los Angeles e seus fãs estão, sem dúvida, ansiosos por notícias positivas, mas a partir de agora, continua sendo um jogo de espera para ver se seu receptor estrela estará apto para a abertura crítica da temporada ou se eles terão que navegar nos jogos iniciais sem ele.