Cooper Kupp, estrela do Rams, descartado na Semana 1; RI uma possibilidade

Tele Rams de Los Angeles enfrentará o Seattle Seahawks em seu confronto da semana 1 sem wide receiver estrela Golpe Cooper, conforme confirmado pelo técnico da equipe, Sean McVay, em um anúncio relatado pela ESPN Adam Schefter.

Schefter também revelou que McVay não descartou a possibilidade de colocar Negócio na lista de reserva de lesionados devido a problemas persistentes nos tendões da coxa.

Mais cedo, durante o campo de treinamento, Negócio enfrentou desafios com o tendão da coxa e até procurou aconselhamento especializado. Kupp voou para Minnesota na semana passada para visitar um especialista e entender a extensão de sua lesão.

Os problemas de saúde não são estranhos ao recebedor de 30 anos, que ficou afastado dos gramados nos últimos oito jogos da temporada de 2022 devido a uma entorse no tornozelo. Apesar disso, Kupp teve uma temporada extraordinária em 2021, onde conquistou a tríplice coroa, liderando o NFL em recepções, jardas de recepção e recepções de touchdown.

Na vitória dos Rams por 23-20 sobre o Cincinnati Bengals no Super Bowl LVI, Kupp recebeu honras de MVP. Ele registrou oito recepções para 92 jardas e dois touchdowns cruciais, o segundo dos quais garantiu o jogo no final do quarto período.

Porém, Kupp não poderá contribuir em campo neste domingo, quando o Carneiros enfrente os Seahawks no que promete ser um jogo crucial da NFC West para o time de Los Angeles. Para o bem de sua temporada, o Carneiros espera que o Kupp evite ser colocado no IR com a profundidade do receptor sendo, na melhor das hipóteses, rasa.

Outros receptores de Rams que poderiam preencher a lacuna

Os outros jogadores em posição de habilidade do Rams terão que se aprimorar se quiserem começar a temporada com o pé direito. ReceptorVan Jefferson e extremidade apertada, Tyler Higbee receberá a maioria dos alvos de Matt Stafford no jogo de passes dos Rams.