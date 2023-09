Cooper Kupp parece em dúvida para a semana 1, consultará um especialista por lesão persistente no tendão da coxa

Golpe CooperA temporada de 2021 foi bíblica. Ele ganhou o recebimento Tríplice Coroaquebrou o recorde de jardas recebidas em uma única temporada e foi nomeado o MVP do Super Bowl LVI.

Nada o impedia de avançar para 2022, exceto uma regressão severa que atingiu seu Rams de Los Angeles equipe e uma entorse de tornozelo na semana 10 que exigiu cirurgia. Com aquela temporada de pesadelo no passado, 2023 estava se configurando como um oportunidade de recuperação para o wideout e os Rams.

Infelizmente, uma distensão no tendão da coxa reduziu seu tempo de treino quando agosto chegou. Ele se recuperou e voltou a treinar no dia 23 de agosto, mas um revés com o tendão em 31 de agosto tem seu status na Semana 1 muito duvidoso. Para piorar a situação, Kupp está visitando um especialista para “entender melhor“o que está causando o problema.

Ian Rapoport também observou que “ter cautela na semana 1 é o resultado provável“. Isso significa que Kupp perderá pelo menos um jogo, mas parece que os Rams não têm ideia de quando ele estará pronto para retornar.

Um desenvolvimento preocupante para um WR de 30 anos

Visitar um especialista devido a uma lesão muscular não é incomum, mas não é ideal para um jogador de posição que depende tanto de agilidade, velocidade e movimentos rápidos. As distensões musculares podem durar muito tempo se não forem tratadas corretamente e não cicatrizarem, e apresentam um maior risco de reagravamento daqui para frente.

Tendo acabado de completar 30 anos em junho, Kupp está na idade em que vemos a produção de wide receivers cair drasticamente, historicamente. Adicionar uma lesão incômoda nos tecidos moles não está ajudando em nada, e é muito possível que a melhor bola de Kupp esteja no espelho retrovisor.