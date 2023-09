Coordenador defensivo do Bears, Alan Williams, renuncia

Coordenador defensivo do Chicago Bears Alan Willians não está mais no time – o técnico renunciou ao cargo na quarta-feira.

Os detalhes confirmados sobre o status de Williams permanecem obscuros no momento desta postagem.

Williams – que não viajou com os Bears para o confronto contra o Tampa Bay Buccaneers no fim de semana – divulgou um comunicado sobre sua renúncia … dizendo: “É com grande pesar que apresento minha renúncia como Coordenador Defensivo de o Chicago Bears Football Club entrará em vigor imediatamente.”