Copa do Mundo Feminina de 2023: Mais problemas para Rubiales após beijar Jenni Hermoso: Acusado de crime de agressão sexual, juiz decidirá

SProcuradores do Estado da Espanha acusaram Luis Rubiales de agressão sexual e coerção por beijando um jogador nos lábios sem o seu consentimento após a final da Copa do Mundo Feminina, disse a promotoria do país na sexta-feira.

Rubiales, o agora suspenso presidente do Federação Espanhola de Futebolbeijou Jenni Hermoso nos lábios durante a cerimônia de premiação depois que a Espanha derrotou a Inglaterra para ganhar o título em 20 de agosto em Sydney, Austrália.

Os promotores apresentaram um caso contra rubiais ao Tribunal Nacional da Espanha em Madrid dois dias depois de Hermoso o ter acusado formalmente de agressão sexual.

De acordo com uma lei de consentimento sexual aprovada no ano passado, Rubiales poderá enfrentar uma multa ou uma pena de prisão de um a quatro anos se for considerado culpado de agressão sexual. A nova lei eliminou a diferença entre “assédio sexual” e “agressão sexual”, sancionando qualquer ato sexual não consentido.

Os promotores acrescentaram na sexta-feira que Rubiales poderia ter cometido um ato de coerção quando, segundo Hermoso, ele a pressionou a falar em sua defesa imediatamente após o surgimento do escândalo em relação ao seu comportamento.

Rubiales insistiu que o beijo foi consensual. Hermoso negou isso em declarações emitidas por ela e pelo sindicato de seus jogadores.

Os promotores pediram ao juiz que Rubiales compareça perante um tribunal para prestar depoimento preliminar. Se o juiz do Tribunal Nacional concordar em ouvir o caso, isso levará a uma investigação formal do tribunal que terminará com uma recomendação para que o caso seja arquivado ou vá a julgamento.

Hermoso, um atacante de 33 anos, agora joga no clube mexicano Pachuca, depois de uma longa carreira nos principais clubes espanhóis e europeus, incluindo Barcelona, ​​Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Ela voltou ao seu clube mexicano na quinta-feira.

Rubiales, de 46 anos, enfrenta outras ameaças além de um possível julgamento criminal.

Ele foi suspenso de seu cargo pela FIFA em 27 de agosto, um dia depois de se recusar a renunciar ao fazer um discurso desafiador na assembleia geral de sua federação, no qual disse ter sido vítima de um ataque “caça às bruxas” por “falsas feministas”. Rubiales foi banido do cargo por 90 dias enquanto os juízes disciplinares da Fifa analisam seu caso. O órgão dirigente do futebol pode impor sanções a indivíduos, desde advertências e multas até suspensões do esporte.

Rubiales também enfrenta ações do governo espanhol. Um painel jurídico do governo que supervisiona o esporte abriu uma investigação para determinar se ele abusou de sua autoridade ao beijar Hermoso ou se manchou a imagem da Espanha com sua conduta. Ele pode ser considerado inapto para ocupar o cargo por até dois anos.

O comportamento de Rubiales na final, que incluiu um agarrão lascivo na virilha ao lado de dignitários, incluindo a rainha e a princesa adolescente da Espanha, combinado com seu discurso polêmico mancharam o título da Copa do Mundo Feminina e prejudicou sua própria federação.

As jogadoras espanholas disseram que não voltarão a jogar pelo seu país até que grandes mudanças sejam feitas na federação. A federação demitiu o técnico Jorge Vilda, mas os jogadores ainda não informaram se consideram isso suficiente.

A acusação dos promotores contra Rubiales ocorreu no momento em que as jogadoras da liga feminina espanhola iniciaram a greve no dia de abertura da competição, após o fracasso das negociações salariais com a liga. A liga, chamada Liga F, foi uma das primeiras instituições do futebol a criticar a conduta de Rubiales.

Rubiales, ex-jogador e ex-chefe do maior sindicato de jogadores da Espanhadirige a federação desde 2018. Ele aumentou as receitas e o financiamento do futebol de nível inferior e do futebol feminino, mas seus sucessos normalmente foram marcados por escândalos.

Rubiales revolucionou a Supertaça de Espanha em 2019 ao levá-la para a Arábia Saudita – hoje a grande atracção de grandes talentos europeus como Cristiano Ronaldo – em troca de 40 milhões de dólares por ano. A medida foi criticada por grupos de mulheres e de direitos humanos pelo tratamento dispensado pelo regime às mulheres e às minorias. As autoridades espanholas também examinaram o acordo e um juiz de investigação está a investigar a legalidade dos contratos da Supertaça.

Rubiales aumentou seu poder ao se tornar vice-presidente do organismo europeu de futebol Uefa, e deveria liderar a candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos para sediar a Copa do Mundo masculina de 2030. Desde então, o governo espanhol alertou que a candidatura para acolher um dos maiores eventos desportivos do mundo corre o risco de ser manchada.