Copa do Mundo Fiba 2023: Quais são os confrontos das quartas de final e quando serão disputados?

Tas quartas de final do Copa do Mundo Fiba 2023 foram decididos, com o torneio de basquete entrando em sua fase de definição com partidas que prometem ser épicas.

Após a conclusão da segunda fase de grupos, as oito equipes que ainda estão vivas e com chances de conquistar o título estão prontas.

Luka envergonha defensor grego e o encaraParker Johnson

A segunda eliminatória da competição desportiva, disputada nas Filipinas, Japão e Indonésia, terminou no domingo e já foram decididos os jogos dos quais sairão os semifinalistas.

A partir das quartas de final, todos os jogos serão disputados no Mall of Asia Arena, em Manila.

Quais são as partidas das quartas de final da Copa do Mundo de Basquete da Fiba de 2023?

Uma das partidas mais atraentes será entre o EUAos favoritos ao título, e Itáliaum dos dois jogos que abrirão a próxima rodada.

Steve Kerra equipe terá que reagir e corrigir erros após a primeira derrota no torneio, no domingo, contra Lituânia. Os italianos, por sua vez, vêm de três vitórias consecutivas e buscam uma reviravolta.

Lituâniaque levantou a mão como possível candidato ao título após derrotar os Estados Unidos, enfrentará Sérvia na terça-feira. Os lituanos são uma das equipas que venceram os cinco jogos que disputou e serão favoritos frente aos sérvios, que perderam apenas um.

Os outros dois jogos das quartas de final acontecerão na quarta-feira, com Letônia assumindo Alemanhaque é outro time invicto com as probabilidades a seu favor, enquanto Canadáoutro grande candidato à vitória, enfrentará Eslovênia de Luka Doncicque prometem dar uma luta aos canadenses.

As semifinais estão marcadas para sexta-feira, 8 de setembro, enquanto a final da Copa do Mundo da Fiba, junto com a disputa pela medalha de bronze, acontecerá no domingo, 10 de setembro.

O calendário das quartas de final da Copa do Mundo FIFA de 2023

Terça-feira, 5 de setembro

Lituânia vs Sérvia

Itália vs Estados Unidos

Quarta-feira, 6 de setembro