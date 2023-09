Copa do Mundo FIBA ​​2027: Qual país sediará a Copa do Mundo de 2027?

Tele Copa do Mundo de Basquete da Fiba 2027 promete ser um evento extraordinário com Doha, capital do Catar, como sede principal. A Federação de Basquete do Catar (QBF) recebeu o direito de sediar o prestigiado torneio, que será realizado de 27 de agosto a 12 de setembro daquele ano e será o terceiro a ser disputado com 32 equipes.

A decisão do Conselho Central da FIBA ​​de conceder os direitos de hospedagem ao Qatar baseou-se numa oferta impressionante. Eles destacaram a geografia compacta da cidade de Doha, a flexibilidade na programação dos jogos para atender às necessidades dos torcedores e um forte foco na sustentabilidade.

Doha, como um dos destinos mais bem conectados do mundo, garante acessibilidade excepcional para times e torcedores de todo o mundo. Com voos diretos da maioria dos países participantes e uma rede de transporte público de classe mundial, a cidade está preparada para oferecer uma experiência inesquecível aos visitantes.

Além disso, a singularidade de ter todas as equipes competindo na mesma cidade permitirá que os torcedores planejem e aproveitem facilmente a proximidade entre os locais dos jogos, todos com intervalo de 30 minutos um do outro.

Catar será sede da próxima Copa do Mundo de Basquete

Hamane Niangpresidente da FIBA, disse há alguns meses que o Conselho Central ficou impressionado com a apresentação do Catar: “Embora todos estejamos ansiosos pelo que sabemos que será outro evento notável da FIBA ​​quando a ação começar no Catar, também aproveitaremos toda a viagem ao Doha. O caminho das eliminatórias para a Copa do Mundo tem sido um grande sucesso desde sua introdução em 2017, e estaremos mais uma vez prontos para acompanhar toda a ação.”

Andreas Zagklissecretário-geral da FIBA, disse que ter todas as 32 seleções em uma cidade “representará uma oportunidade única para os torcedores personalizarem sua experiência na Copa do Mundo, acessando mais jogos pessoalmente do que em qualquer outra Copa do Mundo da FIBA ​​durante os últimos vinte anos. Acredito que 2027 será uma experiência especial em Doha para o nosso principal evento da FIBA.”

Será a primeira Copa do Mundo de basquete no mundo árabe e a terceira consecutiva a ser realizada na Ásia, depois da da China em 2019 e da que está sendo disputada atualmente nas Filipinas, Japão e Indonésia.