Corrida de celebridades – Adivinhe quem!

Escondido sob essas sobrancelhas curvadas está um cara bonito cuja grande chance veio do show da Broadway, “Dear Evan Hansen”, e você definitivamente ficará surpreso ao ouvir seu tom de canto, que é quase ‘perfeito!’

Do teatro da Broadway ao seu filme mais recente do Hulu, “Theater Camp”, ele está nisso desde que era apenas um garotinho… aprendendo com seu famoso pai, que é creditado pela produção “Legalmente Loira” e “La La Land”. Você consegue adivinhar a estrela esmagada?