Corrida Pela Vida encerra programação do Setembro Amarelo em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo encerrou a programação do Setembro Amarelo com a realização da Corrida Pela Vida. O evento contou com a participação de servidores municipais de várias secretarias e foi um ato de conscientização para dizer que toda vida importa.

“Hoje encerramos uma série de ações que fizemos ao longo de setembro para alertar a comunidade que é possível ter uma vida leve e mais emocionalmente equilibrada. Lembrando que outras ações de conscientização continuam sendo promovidas para que todos entendem que é possível levar a vida com mais leveza”, disse o psicólogo Vinícius Barbosa.

O suicídio é um problema de saúde pública e ainda é visto como um tabu e ele pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. Por isso, a SEMS não mediu esforços para criar várias ações de conscientização durante todo o mês, sem esquecer da saúde mental também dos servidores.

“Encerramos o Setembro Amarelo de forma positiva com a realização de diversas ações, também para os nossos profissionais. Foi uma semana recheada de informações com palestras e, agora, encerramos com a Corrida Pela Vida. Tudo feito com muito carinho para a população e também para os nossos servidores”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo