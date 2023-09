Corrigir Mortal Kombat 1 travado ao carregar, congelar, atrasar e gaguejar

Mortal Kombat 1 é um dos jogos mais esperados do ano de 2023. Porém, alguns problemas têm atormentado tanto o jogo que muitos jogadores estão se arrependendo da compra. No entanto, você precisa entender que todo novo jogo deve apresentar alguns problemas que eventualmente serão resolvidos. Se você também experimentou o Mortal Kombat 1 travado no carregamento, congelamento, atraso e gagueira, aqui está nosso guia para ajudá-lo a consertar isso. Também discutiremos o que causa o problema para que você possa corrigi-lo facilmente.

Por que Mortal Kombat 1 está travado ao carregar?

Pode haver vários motivos pelos quais Mortal Kombat 1 travou no carregamento. Para iniciantes, seu PC pode não ser capaz o suficiente para rodar Mortal Kombat 1. Se for esse o caso, você precisa verificar os reembolsos do Steam. Isso ocorre porque se o seu sistema não for capaz, não faz sentido manter o jogo. Certifique-se de obter um reembolso no prazo de 14 dias após a compra. Além dos requisitos do sistema, aqui estão alguns dos possíveis problemas que fazem o jogo travar na tela de carregamento:

Drivers incompatíveis: Às vezes, em vez de usar drivers Game Ready, as pessoas baixam drivers Studio. Esses drivers geralmente são incompatíveis com jogos e fazem com que o jogo trave na tela de carregamento.

Às vezes, em vez de usar drivers Game Ready, as pessoas baixam drivers Studio. Esses drivers geralmente são incompatíveis com jogos e fazem com que o jogo trave na tela de carregamento. DirectX ausente: Embora todo PC moderno tenha DirectX instalado desde o início, se você montou seu PC, ele pode não ter DirectX. Este é um componente extremamente importante quando se trata de jogos ou outras tarefas que exigem muito hardware.

Embora todo PC moderno tenha DirectX instalado desde o início, se você montou seu PC, ele pode não ter DirectX. Este é um componente extremamente importante quando se trata de jogos ou outras tarefas que exigem muito hardware. Redistribuível Visual C++ desatualizado: O Visual C++ Redistributable está presente em todos os PCs, caso ele tenha baixado e jogado um jogo. No entanto, se esse não for o caso, você precisará instalar o Visual C++ Redistributable. Além disso, Mortal Kombat 1 é um jogo novo, e se você possui a versão 2015 ou 2017 do VCR, é necessário baixar a versão 2022.

Estas são as causas mais comuns para Mortal Kombat 1 travar na tela de carregamento. Se você não estiver enfrentando esse problema, mas o jogo estiver lento, travando e travando, continue na próxima seção.

Por que Mortal Kombat 1 está congelando, atrasado e gaguejando?

Mortal Kombat 1 está congelando, atrasado e gaguejando principalmente por causa de placas gráficas desatualizadas. Se você não teve a chance de atualizar seus drivers, você enfrentará esses problemas. Fora isso, você pode ter problemas como superaquecimento. Isso acontece principalmente se você tentar fazer overclock em seu PC.

A outra razão principal para congelamento, atraso e gagueira são as sobreposições. Se você tiver aplicativos instalados como Discord, FRAPS, NZXT CAM ou qualquer outro aplicativo que exiba dados de desempenho, isso pode causar problemas.

No entanto, seja qual for o motivo pelo qual você está enfrentando problemas no Mortal Kombat 1, este guia o ajudará a corrigir todos eles.

Corrigir Mortal Kombat 1 travado na tela de carregamento ou congelamento, atraso e gagueira

Se Mortal Kombat 1 estiver travado na tela de carregamento ou travando, travando e travando, este guia o ajudará a consertar. Certifique-se de seguir isso e não pule nenhuma etapa ou correção.

1. Reinicie o jogo e o PC

A primeira e mais eficaz maneira de se livrar de todos os problemas do Mortal Kombat 1 é reiniciar o jogo. Reiniciar é uma das correções mais antigas e populares, conhecida por corrigir vários problemas, incluindo travamento na tela de carregamento e congelamento, atraso e gagueira.

Se uma simples reinicialização não for suficiente, você também pode tentar uma inicialização forçada. Este processo também é simples. Basta pressionar e segurar o botão liga / desliga por 10 segundos até ver o logotipo do fabricante. Então, seu PC será reiniciado automaticamente. Depois que tudo estiver feito,

Se a reinicialização não resolveu o problema, agora é hora de atualizar o driver da placa gráfica. Se você comprou um PC novo, os drivers gráficos devem estar presentes, mas não atualizados. Você precisa atualizar de acordo com a última versão lançada. Além disso, se você não tem consciência de olhar seus motoristas diariamente, também é a hora. Aqui estão as etapas para atualizar seu driver gráfico:

Clique com o botão direito no botão Windows e, no menu pop-up, clique em Gerenciador de Dispositivos. Na janela do Gerenciador de Dispositivos, expanda o Drivers de vídeo seção. Agora, clique duas vezes no seu Placa gráfica dedicada. Mude para a guia Drivers e clique em Desinstalar. Agora, abra o Google Chrome e acesse o site oficial do fabricante da sua GPU. Se você usa Nvidia, acesse este site, caso contrário, para AMD, visite aqui. Selecione o número do modelo e a versão do sistema operacional. Clique em Download. Depois de baixado, vá para o Transferências pasta e clique duas vezes no Instalação arquivo. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação. Reinicie o seu PC para que as alterações tenham efeito.

Depois que seus drivers gráficos forem atualizados, você poderá jogar Mortal Kombat 1 sem atrasos, travamentos e congelamentos. Além disso, Mortal Kombat 1 não travará no carregamento.

3. Verifique o DirectX

Se o seu PC for novo, pode não ter DirectX. Por outro lado, mesmo que o seu PC seja antigo, o DirectX pode estar desatualizado. Os jogos modernos exigem tudo o que há de mais recente, e isso inclui DirectX.

Imprensa janelas + R para abrir o Correr caixa de diálogo. Tipo: dxdiag e pressione Digitar. No Ferramenta de diagnósticoverifique se você consegue ver o Exibição 2 aba. Se está presente ou não. Agora, abra o Google Chrome e acesse este site. Selecione o idioma e clique em Download. Depois de baixado, instale-o em seu PC. Certifique-se de escolher o local onde seu jogo está instalado.

Agora, reinicie o seu PC para que as alterações tenham efeito.

Visual C++ Redistributable é um componente essencial do seu PC quando se trata de jogos ou qualquer tarefa que exija muito hardware. O objetivo do Visual C++ Redistributable é gerenciar o link entre os drivers gráficos e o software, mantendo o sistema operacional como mediano. Se o videocassete estiver desatualizado, pode haver problemas como travamento no carregamento ou o jogo pode ocasionalmente travar, travar e travar. Para consertar, aqui estão as etapas para atualizar o videocassete:

Clique no botão Windows e vá para Configurações. Agora, no painel esquerdo, selecione Aplicativos > Aplicativos instalados. Procure C++ e você verá todas as versões instaladas. Se nada estiver instalado, não há problema, se 2013-2017 estiver instalado, baixe a versão mais recente. Acesse o site oficial do Visual C++ Redistributable. Aqui está o link. Selecione aquele que diz x64 ao lado e faça o download. Antes de baixar, certifique-se de que é a versão 2022. Após o download, vá para a pasta Downloads do seu PC e clique duas vezes para iniciar o processo de instalação. Quando a instalação for concluída, reinicie o seu PC para que as alterações tenham efeito.

Agora, quando tudo estiver concluído, inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se há problemas como travamento na tela de carregamento, congelamento, atraso ou gagueira. Nada deveria acontecer agora. No entanto, se você tiver algum problema, prossiga com a próxima correção.

5. Feche os aplicativos em execução em segundo plano

Se você tem o hábito de usar vários aplicativos ao mesmo tempo, mas em vez de fechar, você simplesmente minimiza, então sua memória está de alguma forma entupida com os aplicativos e programas abertos. Nesse caso, esses programas estão usando uma grande quantidade de memória e CPU que estão causando interferência no Mortal Kombat 1. Aqui estão as etapas para fechá-los.

Imprensa janelas + R juntos para abrir o Correr caixa de diálogo. Tipo: taskmgr e pressione Digitar. Agora, clique no Memória guia para classificar os programas da ordem mais alta para a mais baixa. Clique com o botão direito no programa que está consumindo mais memória e clique em Finalizar tarefa. Execute as duas etapas para o CPU guia também.

Ao fechar, certifique-se de não fechar o File Explorer. Quando todos esses aplicativos forem fechados, inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se você enfrenta algum problema, como travamento na tela de carregamento, atraso, gagueira ou congelamento. Caso contrário, seu problema foi resolvido. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

6. Feche os aplicativos de sobreposição

Alguns aplicativos exibem algo durante o jogo, conhecido como Overlay. Esses aplicativos extraem principalmente recursos que deveriam ser consumidos pelo jogo. Como resultado, isso torna o Mortal Kombat 1 instável e fica lento, gagueja e congela. Na pior das hipóteses, Mortal Kombat também pode travar durante o carregamento.

Os principais aplicativos que desenham uma sobreposição de tela são Steam, Discord, FRAPS, NZXT Cam e outros tipos de ferramentas de medição de desempenho. Se você não sabe como desativar a sobreposição do Steam, aqui estão as etapas:

Abra o Steam na área de trabalho. Agora, clique em Biblioteca. Clique com o botão direito em Mortal Kombat 1. Agora, no menu suspenso, clique em Propriedades. Agora mude para o Em geral aba e desmarque Ativar sobreposição do Steam.

É isso. Agora que a sobreposição do Steam está desativada, você não deverá enfrentar nenhum problema. Reinicie o seu PC e comece a jogar Mortal Kombat 1 para confirmar isso.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se Mortal Kombat 1 trava na tela de carregamento, congela, fica lento e gagueja. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Porém, se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

