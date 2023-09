Corrigir o rastreamento de pedidos de veículos Ford que não funciona: rastreamento com VIN 2023

A empresa Ford é uma das empresas mais populares não só no mercado de veículos pessoais, mas também no setor comercial. Você pode fazer a reserva do seu novo veículo no site da Ford ou na concessionária mais próxima. Além disso, você também pode rastrear seu pedido Ford. Mas, você sabe, nos últimos dias, muitos usuários começaram a relatar que o O rastreamento de pedidos de veículos Ford não está funcionando. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você aprenderá como resolver esse problema. Então, vamos começar com o guia.

Como consertar o rastreamento de pedidos de veículos Ford que não funciona

Então, aqui estão alguns métodos possíveis que o ajudarão a resolver o problema de não funcionamento do rastreamento de pedidos da Ford:

Rastrear corretamente meu pedido Ford

É necessário ter o número do pedido e o número de identificação do veículo (resumidamente, VIN) para poder rastrear seu pedido Ford online. No entanto, ambos os documentos você receberá do revendedor onde fizer seu pedido. Se você tiver o número do seu pedido, poderá verificar o status do seu pedido passo a passo.

É importante ter o número do seu pedido e o VIN com você para poder rastrear seu pedido. Visite a página de rastreamento da Ford em https://shop.ford.com/vehicleordertracking. Insira o número do seu pedido no campo do número do pedido do cliente. No segundo campo, insira seu VIN de 17 dígitos número. Aceitar e rastrear botão. Clique nobotão.

Verifique os problemas do servidor

Se houver um problema com o site, haverá vários relatos de problemas se houver longas filas de pedidos na Ford.

Para descobrir se o rastreamento de pedidos de veículos Ford está funcionando, você pode pesquisar as palavras-chave ‘O rastreamento de pedidos de veículos Ford não funciona’. Por exemplo, você pode verificar isso no Google ou no Twitter, bem como em fóruns onde as comunidades For estão ativas.

Dependendo do tipo e tamanho do problema, os problemas do servidor geralmente são resolvidos em minutos ou horas. Quando tiver certeza de que o problema está no servidor do site, verifique novamente depois de um tempo.

Verificando seu dispositivo

É recomendável que você verifique o site em pelo menos dois outros dispositivos para garantir que não haja um problema com o seu sistema. Se é um laptop ou um dispositivo móvel, depende de você. Também é possível tentar abrir o site em um novo navegador e verificar se o sistema de cache do seu sistema causa o erro de não funcionamento do Ford Order Tracking. Depois de fazer isso também, você pode esperar um pouco para continuar trabalhando nisso.

Verificando seus detalhes

Sempre que fizer um pedido, faça uma captura de tela dos detalhes do pedido, como o ID do pedido e o número de identificação do veículo. É fácil verificar esses números verificando seu e-mail ou recibo de pedido, onde quer que você tenha feito o pedido.

Além do número na fatura da reserva, você também pode encontrá-lo no e-mail de confirmação. Se estiver em formato digital, você deve alinhá-lo com as informações que está inserindo no site assim que encontrá-lo.

Você pode ficar feliz se descobrir que as informações do site correspondem às informações do site! Não há erro em suas informações. Para garantir que você não pule uma letra ou não coloque a fonte em maiúscula, você pode copiar e colar os tamanhos exatos dos caracteres.

Depois que os dados forem copiados e colados, eles deverão ser exibidos. É seguro presumir que, se ainda assim não for exibido, seu computador não está funcionando corretamente.

Há mais alguma coisa que você possa fazer se tiver feito tudo?

Aqui estão as etapas a serem seguidas se você tentou de tudo, mas o site ainda não funciona. Para começar, certifique-se de ter concluído a seguinte lista de verificação:

Certifique-se de que suas informações estão corretas

Mude seu navegador

Certifique-se de experimentar em um dispositivo diferente

Verifique se você está usando o link correto, limpando os cookies e o cache

Tentando descobrir se o site está de volta verificando o status do pedido

Geralmente, leva de 12 a 14 semanas para que um Ford seja entregue. Assim, sua entrega poderá ser feita nesse período. Em vez de confiar no banco de dados de informações on-line, você pode entrar em contato com o suporte da Ford para saber o status exato.



No entanto, você só deve entrar em contato com o suporte depois de esgotar essas opções. Nesse caso, seria melhor entrar em contato com o suporte antes de investigar essas opções, pois é provável que eles peçam para você esperar ou verificar algo como seus dados novamente.

Também não é incomum que o suporte tenha muito tempo de espera. Você pode colocar alguém do seu escritório ou família ao telefone até que um agente atenda e, em seguida, informar os detalhes do seu pedido para saber o status.

Dependendo se o servidor deles estiver inativo no momento, eles talvez não consigam ajudá-lo. Pode levar algum tempo para que o back-end resolva o problema, então seja paciente.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você como consertar o problema de rastreamento de pedidos de veículos Ford que não funciona. Portanto, esperamos que você tenha se beneficiado deste guia. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

