Cowboys apresentam holograma Jerry Jones com tecnologia de IA para fãs no AT&T Stadium

Estádio AT&T, a casa icônica do Dallas Cowboys, revelou uma oferta de alta tecnologia que promete proporcionar aos fãs uma experiência inesquecível e um tanto inusitada. “Encontrar Jerry Jones – Uma Experiência Interactiva” foi lançada esta quinta-feira, permitindo aos apoiantes de time da América uma oportunidade de interagir com uma versão holográfica do dono da equipe, Jerry Jones. Esta interação de última geração é uma prova de quão longe a tecnologia chegou, combinando os domínios do esporte e da inteligência artificial.

Para aqueles que podem estar cautelosos ou fascinados por conversar pessoalmente com o proprietário bilionário, esta solução inovadora dá aos fãs a oportunidade de mergulhar profundamente na vida e nas decisões do homem por trás do Vaqueiros. Esta experiência holográfica traz uma parte dessa vida diretamente aos fãs.

Por uma taxa de US$ 55, pode-se optar pelo “Tour Experiência do Proprietário” disponível no Estádio AT&T local na rede Internet. Este preço, embora premium, pode ser entendido no contexto da estatura e do valor do Vaqueirosque atualmente está em impressionantes US$ 9 bilhões.

Quem optar por esta experiência pode solicitar ao holográfico Jones sobre uma variedade de assuntos. Sugestões do Vaqueiros‘ incluem inquisições sobre sua juventude, sua jornada no futebol universitário em Arkansas, suas incursões iniciais no mundo dos negócios e seu papel multifacetado como proprietário, presidente e gerente geral do Dallas Cowboys. Em uma homenagem às parcerias corporativas, há até uma sugestão para questionar Jones sobre por que a AT&T garantiu os direitos do nome do estádio.

No entanto, dada a profundidade Jerry Jones’ carreira e influência, os possíveis tópicos de conversa são virtualmente ilimitados. Alguns fãs podem gravitar em torno de sua liderança visionária e estratégias de negócios, enquanto outros podem se voltar para suas opiniões pessoais sobre jogos, decisões ou jogadores memoráveis. E, sem dúvida, haverá quem aborde o holograma com questões mais desafiadoras ou controversas.