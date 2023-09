CPF irregular pode CANCELAR Bolsa Família; consulte o seu IMEDIATAMENTE

O Bolsa Família recentemente concluiu os pagamentos referentes a agosto. Conforme o relatório publicado pelo Governo Federal, cerca de 21 milhões de famílias beneficiárias receberam os repasses, totalizando, no mínimo, R$ 600. Adicionalmente, algumas famílias também obtiveram benefícios adicionais devido à composição de seu núcleo familiar.

Entretanto, mesmo com a retomada dos pagamentos em setembro, alguns números de CPF não receberão os repasses devido à sua situação irregular no programa social. Isso se deve à nova exigência do Bolsa Família que entrou em vigor neste mês de agosto. De acordo com ela, os inscritos devem manter seu CPF em conformidade para evitar a exclusão do programa.

Regularização do Cadastro de Pessoa Física

O Bolsa Família tem como missão combater a fome e a desigualdade social, oferecendo assistência financeira às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para garantir que os beneficiários continuem recebendo suas parcelas regularmente e não sejam excluídos do programa, é fundamental que verifiquem sua situação cadastral junto à Receita Federal.

Nesse contexto, os inscritos devem consultar seu CPF para confirmar a inexistência de qualquer irregularidade que possa impedir o recebimento dos benefícios do Bolsa Família. Caso identifiquem alguma anomalia, é crucial buscar uma solução imediata para resolver o problema, assegurando a continuidade dos repasses do programa.

Para verificar se o CPF está em situação regular ou irregular, os inscritos podem utilizar o aplicativo da Receita Federal, disponível para dispositivos Android e iOS. O procedimento é simples e pode ser realizado seguindo os passos a seguir:

Na tela inicial do aplicativo, clique na opção “Consulta CPF”;

Insira o número do CPF e a data de nascimento;

Em seguida, selecione o botão de “Consulta”;

Na tela seguinte, o aplicativo exibirá a situação cadastral do CPF informado.

Caso o inscrito do programa social identifique que seu CPF está em situação irregular, a própria plataforma fornecerá orientações sobre as possíveis soluções para regularizar seus dados de maneira rápida e descomplicada. Isso garantirá que ele continue a receber os repasses do Bolsa Família sem interrupções.



Você também pode gostar:

Regras principais para se cumprir e receber os benefícios sociais do Governo Federal

A atualização cadastral é um requisito importante para os beneficiários do Bolsa Família. Eles devem atualizar seus dados pelo menos a cada dois anos ou sempre que houver mudanças significativas, como alterações na renda, telefone ou endereço.

No que diz respeito à renda, para ser elegível ao programa e receber 100% do benefício, o grupo familiar deve apresentar uma renda mensal de no máximo R$ 218 por pessoa. Se a renda por pessoa ultrapassar esse valor e permanecer abaixo de R$ 660, a família receberá 50% do valor original do benefício. Rendas superiores a R$ 660 por pessoa podem resultar no bloqueio do benefício.

No aspecto da saúde e educação, existem requisitos relacionados à saúde das gestantes e menores de idade, bem como à educação desses menores. Mulheres grávidas devem realizar o acompanhamento pré-natal, enquanto menores de dezoito anos devem estar em conformidade com as vacinas obrigatórias. Além disso, é fundamental que os menores estejam matriculados na escola e evitem faltas excessivas para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro

Com o cumprimento de todas as regras, os beneficiários do Bolsa Família podem evitar bloqueios e receber normalmente os pagamentos de setembro. O cronograma oficial estabelece as datas de depósito conforme o NIS (Número de Inscrição Social) de cada família atendida, como segue:

1: Depósito em 18 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 16/09);

2: Depósito em 19 de setembro;

3: Depósito em 20 de setembro;

4: Depósito em 21 de setembro;

5: Depósito em 22 de setembro;

6: Depósito em 25 de setembro (valores disponibilizados no sábado, dia 23/09);

7: Depósito em 26 de setembro;

8: Depósito em 27 de setembro;

9: Depósito em 28 de setembro;

0: Depósito em 29 de setembro.

Portanto, seguindo as regras do programa e verificando regularmente a situação do CPF junto à Receita Federal, os beneficiários poderão continuar a receber os pagamentos de forma pontual, de acordo com o calendário estabelecido pelo governo.