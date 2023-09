CPI aponta e-mails enviados com objetivo de mentir para companhias aéreas

Nos últimos dias, a empresa de compra e venda de milhas, Hotmilhas, controlada pela conhecida 123milhas, foi alvo de polêmica. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras revelou a existência de emails institucionais nos quais a empresa instruía seus clientes a mentir para companhias aéreas, caso questionados sobre a origem das milhas vendidas. Essa revelação gerou grande repercussão e levantou diversas questões sobre a ética e a legalidade das práticas da 123milhas.

Os Detalhes da Comunicação Enganosa

O deputado Aureo Ribeiro, presidente da CPI, apresentou o email enviado aos clientes pela Hotmilhas durante uma reunião da comissão. Nesse email, os clientes eram orientados a não alterar a senha do sistema e a informar às companhias aéreas que as milhas haviam sido doadas. Essa orientação visava burlar as regras e regulamentos estabelecidos pelas empresas aéreas para o uso de milhagens.

A leitura do conteúdo do email causou indignação entre os membros da CPI. O deputado Aureo Ribeiro afirmou que essas atitudes são criminosas e que a CPI tem a responsabilidade de investigar quem são os responsáveis por essas práticas. O relator da comissão, deputado Ricardo Silva, também destacou a gravidade do caso, chamando a ação de “coisa de gangue, de quadrilha”.

As Consequências e a Investigação em Andamento

Após a revelação desses emails, a CPI das Pirâmides Financeiras iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pela comunicação enganosa. Até o momento, não se sabe quem ordenou o envio desses emails, mas a comissão está determinada a chegar à verdade e responsabilizar os culpados pelos atos criminosos.

É importante ressaltar que a prática de mentir para companhias aéreas sobre a origem das milhas é ilegal e pode acarretar consequências graves para os envolvidos. Além disso, essa conduta prejudica a reputação da 123milhas e de suas empresas controladas, podendo afetar negativamente a confiança dos clientes e o futuro dos negócios.

Depoimento dos Sócios da 123milhas à CPI

Após faltarem em duas ocasiões, os sócios e diretores da 123milhas compareceram à CPI das Pirâmides Financeiras para prestar depoimento. A convocação foi feita após a agência de viagens anunciar que não emitiria passagens com preço promocional da linha Promo e que iria ressarcir os clientes com vouchers, sem a opção de devolução em dinheiro.

Durante seu depoimento, Ramiro Madureira, sócio e administrador da empresa, pediu desculpas aos clientes afetados e negou a ilegalidade das operações da 123milhas. Ele ressaltou que a empresa é uma agência de viagens online que vende pacotes, passagens e hotéis, e que, nos últimos anos, embarcou mais de 18 milhões de passageiros. Madureira também mencionou que a linha Promo contribuiu para a redução de custos com marketing.

No entanto, ele admitiu que o modelo de negócio enfrentou desafios inesperados. Os estudos iniciais indicavam a sustentabilidade do modelo, com a expectativa de que os custos diminuíssem ao longo do tempo. No entanto, o mercado de aviação se comportou de forma contrária, o que afetou negativamente os fundamentos da empresa.

A revelação dos emails que instruíam os clientes a mentir para as companhias aéreas trouxe à tona uma série de questionamentos sobre as práticas da 123milhas. A CPI das Pirâmides Financeiras está empenhada em investigar a fundo essa questão, buscando identificar os responsáveis por essas ações criminosas.

Além disso, é essencial destacar que a comunicação enganosa e a prática de mentir para as companhias aéreas são ilegais e podem acarretar graves consequências para todos os envolvidos. A confiança dos clientes é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, e a reputação da 123milhas pode ser prejudicada se não forem tomadas medidas adequadas para lidar com essa situação.

Aguardamos os desdobramentos dessa investigação, na expectativa de que a verdade seja revelada e as devidas providências sejam tomadas para garantir a transparência e a legalidade nas operações da 123milhas.