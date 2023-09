Cresce número de MORTOS no BRASIL devido TEMPORAIS. Saiba onde.

Os temporais intensos que atingiram o Sul do Brasil nos últimos dias deixaram um rastro de destruição e, infelizmente, resultaram em mortes. As chuvas torrenciais e os ventos fortes causaram inundações, deslizamentos de terra e quedas de árvores, afetando principalmente os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Até o momento, seis pessoas perderam suas vidas em decorrência desses eventos climáticos extremos.

Vítimas no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, cinco pessoas foram vítimas dos temporais. Uma das mortes ocorreu no bairro Entre Rios, em Passo Fundo, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas. Um homem acabou sendo atingido por uma descarga elétrica dentro de sua casa, que ficou alagada. Apesar de ter sido socorrido por vizinhos e encaminhado ao hospital, ele não resistiu e veio a falecer.

Outra vítima fatal foi registrada no município de Mato Castelhano. Um homem de 41 anos estava em uma caminhonete S10 quando caiu em um rio durante uma forte enxurrada. Ele estava acompanhado de outro homem, que conseguiu sobreviver nadando. O corpo do condutor da caminhonete, Cristiano Schuslei, foi localizado pelos bombeiros na manhã seguinte.

No município de Ibiraiaras, também no Norte gaúcho, duas mortes por afogamento foram registradas. Dois homens perderam a vida ao tentarem atravessar um rio que havia sido tomado pela forte correnteza causada pela chuva intensa, que chegou a atingir 300 mm na região.

Na manhã desta terça-feira, autoridades confirmaram a morte de um homem no município de Estrela. Ele foi vítima de uma descarga elétrica durante as inundações causadas pela enchente do Rio Taquari, que afetou severamente a região.

Vítima em Santa Catarina

Em Santa Catarina, um homem perdeu a vida quando uma árvore caiu sobre seu carro na cidade de Jupiá, no Oeste catarinense. O vendaval que causou esse acidente foi resultado de uma frente fria que avançou pelo Sul do Brasil, trazendo consigo fortes ventos e estragos em diversos municípios dos três estados da região.

Consequências dos temporais



Os temporais que atingiram o Sul do Brasil não apenas resultaram em perdas humanas, mas também causaram danos materiais significativos. Várias áreas ficaram inundadas, provocando o desabamento de casas, estradas interditadas e cortes no fornecimento de energia elétrica. Além disso, o excesso de chuva ocasionou deslizamentos de terra, comprometendo a segurança de moradores em encostas e áreas de risco.

As equipes de resgate e defesa civil estão mobilizadas para atender às vítimas e oferecer apoio às comunidades afetadas. A prioridade é garantir a segurança das pessoas e minimizar os impactos causados pelos temporais.

Prevenção e cuidados durante temporais

Diante da frequência cada vez maior de eventos climáticos extremos, é fundamental que a população esteja preparada e tome as devidas precauções durante temporais. Algumas medidas de segurança podem ser adotadas para reduzir os riscos:

Acompanhe as informações meteorológicas: Esteja atento às previsões e alertas emitidos pelos órgãos oficiais de meteorologia. Assim, é possível se antecipar aos temporais e se preparar adequadamente. Evite áreas de risco: Se você mora em regiões suscetíveis a enchentes, deslizamentos de terra ou ventos fortes, busque abrigo em locais seguros durante temporais. Mantenha-se informado: Fique atento às orientações das autoridades locais e siga as instruções de evacuação, se necessário. Prepare um kit de emergência: Tenha à disposição um kit com alimentos não perecíveis, água, lanternas, pilhas, rádio, medicamentos e documentos importantes. Esses itens podem ser essenciais em situações de emergência. Evite o contato com água de enchentes: A água de enchentes pode estar contaminada e representar riscos à saúde. Evite o contato direto com ela e siga as orientações das autoridades de saúde. Mantenha-se afastado de árvores e postes: Durante temporais, é comum a queda de árvores e postes. Mantenha-se afastado dessas estruturas para evitar acidentes. Informe-se sobre rotas de fuga: Conheça as rotas de fuga da sua região em caso de necessidade de evacuação. Auxilie os vizinhos: Em situações de emergência, ofereça ajuda aos vizinhos, principalmente a idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Lembramos que é responsabilidade de todos cuidar da própria segurança e da segurança dos outros durante temporais. Seguindo essas orientações, é possível reduzir os riscos e minimizar os impactos causados por eventos climáticos adversos.

Adotar medidas de segurança é essencial

Os temporais que atingiram o Sul do Brasil nos últimos dias resultaram em tragédias e destruição. Infelizmente, vidas foram perdidas e comunidades foram afetadas pelos estragos causados pelas chuvas intensas e ventos fortes. É essencial que a população esteja preparada e adote medidas de segurança durante temporais, evitando áreas de risco e seguindo as orientações das autoridades. Além disso, é importante investir em ações preventivas e infraestrutura adequada para minimizar os impactos desses eventos climáticos extremos. Juntos, podemos enfrentar os desafios e trabalhar para um futuro mais seguro e resiliente diante das mudanças climáticas.