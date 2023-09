Criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares é aprovada pelo Senado

O Senado Federal aprovou recentemente um projeto de lei que trará grandes avanços para a educação no país: a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE). Essa iniciativa tem como objetivo incentivar a implementação de novas bibliotecas nas escolas e promover a melhoria da rede existente, transformando-as em centros de ação cultural e educacional permanentes.

Um Novo Marco na Educação

A aprovação do projeto de lei representa um marco significativo na área da educação, pois reconhece a importância das bibliotecas escolares como espaços fundamentais para a democratização do conhecimento, promoção da leitura e escrita, além de oferecer suporte à comunidade escolar. Essas bibliotecas serão equipamentos culturais obrigatórios e necessários ao desenvolvimento do processo educativo.

Mudanças na Legislação

O projeto aprovado pelo Senado altera a Lei 12.244/2010, que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de ensino. A nova legislação estabelece que as bibliotecas escolares devem ter um acervo mínimo de livros e materiais de ensino, de acordo com o número de alunos matriculados em cada escola. Para garantir a atualização desse acervo, as redes estaduais e municipais de educação contarão com o apoio técnico e financeiro da União.

Ampliando o Acesso ao Conhecimento

O Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares terá como função principal ampliar o acesso ao conhecimento, estabelecendo parâmetros mínimos para a instalação de bibliotecas nas escolas. Esses espaços deverão ser inclusivos e acessíveis, priorizando a conexão com a internet. Além disso, o sistema poderá firmar convênios com entidades culturais, visando a ampliação do acervo e a promoção de atividades que estimulem a leitura nas escolas.

Os profissionais responsáveis pelas bibliotecas escolares também terão um papel fundamental no funcionamento adequado desses espaços. O sistema será responsável por desenvolver atividades de treinamento e qualificação desses profissionais, para que possam atuar como agentes culturais, estimulando a política de leitura nas escolas.

A criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares trará benefícios significativos para a cultura e educação no Brasil. Vejamos algumas das principais contribuições desse sistema:

Democratização do Conhecimento

As bibliotecas escolares são espaços democráticos, onde todos os alunos têm acesso igualitário ao conhecimento. Com a implementação do SNBE, será possível ampliar o acesso a livros, materiais didáticos e recursos digitais, garantindo que nenhum aluno seja excluído do processo de aprendizagem.

Estímulo à Leitura e à Escrita

Uma das principais funções das bibliotecas escolares é estimular a leitura e a escrita. Com um acervo diversificado e atualizado, os alunos terão a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais para a vida acadêmica e pessoal. Além disso, as bibliotecas poderão promover atividades culturais, como saraus literários, clubes de leitura e oficinas de escrita, incentivando o gosto pela leitura desde cedo.

Apoio à Comunidade Escolar

As bibliotecas escolares não se limitam apenas aos alunos, elas também estão abertas à comunidade escolar. Pais, professores e funcionários podem usufruir desses espaços para realizar pesquisas, buscar informações e participar de atividades culturais. Dessa forma, as bibliotecas se tornam verdadeiros centros de ação cultural e educacional na comunidade.

Acesso à Informação Digital

Com a conectividade garantida pelo SNBE, as bibliotecas escolares poderão disponibilizar recursos digitais, como e-books, bases de dados, revistas científicas e plataformas educacionais. Isso possibilitará aos alunos e professores o acesso a um universo de informações e conhecimentos disponíveis online, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem.

Formação de Cidadãos Críticos e Atuantes

As bibliotecas escolares são espaços onde os alunos podem desenvolver habilidades de pesquisa, análise crítica e argumentação. Ao terem acesso a diferentes fontes de informação, os estudantes aprendem a buscar conhecimento de forma independente, formando-se cidadãos críticos e atuantes na sociedade.

O Caminho a Seguir

Após a aprovação no Senado, o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares será encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde passará por novas análises e discussões. A expectativa é de que o projeto seja aprovado e sancionado, permitindo que as bibliotecas escolares se tornem espaços cada vez mais inclusivos e fundamentais para a educação no Brasil.

O SNBE representa um avanço significativo na promoção da leitura, democratização do conhecimento e formação de cidadãos críticos. Com a implementação desse sistema, o Brasil dá um passo importante na construção de uma educação de qualidade, acessível a todos.

A educação é o alicerce de uma sociedade desenvolvida, e investir em bibliotecas escolares é investir no futuro. Que essa iniciativa possa ser concretizada e traga benefícios duradouros para a educação no Brasil.