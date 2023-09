Cristiano Ronaldo é brutalmente honesto durante teste de detector de mentiras

Cristiano Ronaldo foi submetido a um teste de detector de mentiras como parte de uma campanha de marketing para um site de criptomoeda e respondeu a várias perguntas delicadas sobre seu futebol carreira.

Ronaldo, 38 anos, foi ligado ao polígrafo enquanto o responsável fazia certas perguntas que não seriam consideradas levianamente em qualquer outra situação.

Ele teve que responder perguntas difíceis como: É Alex ferguson o melhor treinador da história? Você é o melhor artilheiro de todos os tempos? Você já pesquisou seu nome no Google?

Ronaldo acredita que jogará em nível de elite quando completar 40 anos, pelo menos de acordo com o polígrafo.

Ele também está certo de que nenhum outro artilheiro se iguala à sua qualidade. A única coisa que os fãs aprenderam com o polígrafo é que CR7 ama a si mesmo.

A pergunta mais difícil que Cristiano deve responder

O cinco vezes bola de Ouro O vencedor deu algumas respostas virais, mas houve uma resposta que o clipe não mostrou.

“Você trocaria seus cinco Liga dos Campeões títulos para a Copa do Mundo?”

O clipe deixa os fãs na ponta da cadeira e os direciona ao site oficial em busca de uma resposta, que é impossível de encontrar.

Ronaldo chegou às semifinais do Copa do Mundo FIFA 2006 na Alemanha, onde Portugal perdeu para a França e Zinedine zidaneque mais tarde treinou os portugueses no Real Madrid.