Cristiano Ronaldo e Sadio Mane guiam Al-Nassr à vitória

CEmbora não tenha jogado muito bem, ser clínico na frente do gol foi a chave para a vitória do Al Nassr no sábado contra Al-Raed em uma vitória por 3-1.

O primeiro tempo não foi repleto de futebol de qualidade de ambos os lados. Luís CastroA equipe do Sporting não conseguiu controlar o jogo e deixou muitos espaços para o adversário. A dupla de Tavares e Sayoud causou problemas constantes para Laporte e Al Lajami com ritmo e habilidade.

Sadio Mané acabou pegando o time nos ombros e já perto do intervalo marcou um bom gol. Como se isso não bastasse, apenas um minuto depois Zagueiro do Al-Raed, Whaesi foi expulso, graças ao ex- Liverpool homem, que estava atacando o goleiro. Em dois minutos tudo mudou.

A fome de Cristiano

De ficar de fora da equipe, Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo. Mas era Anderson Talisca, ex-Benfica, que acertou um remate de pé esquerdo e acertou no canto superior da baliza. Embora o golo de Cristiano lhe escapasse, a sua equipa mantinha uma vantagem confortável. Ronaldo apresentava uma figura frustrada pela falta de chances, até chegar aos 78 minutos.

O português marcou o sétimo golo nesta Pro League saudita com um belo remate individual. Ele cortou para dentro com o pé esquerdo antes de marcar seu sétimo gol na temporada.

Os anfitriões marcaram um gol de consolação no final, graças a um panenka do capitão Fouzair Mas era muito pouco, muito tarde.