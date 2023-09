Cristiano Ronaldo marca pela 6ª vez nos últimos 3 jogos e torna-se o primeiro jogador da história com 850 golos oficiais

Cristiano RonaldoA primeira temporada de Nazaré na Arábia Saudita não correu como esperado. Ele marcou muitos gols, mas não ganhou um troféu com Al Nasro que se tornou inusitado para o lendário português.

Mas esta temporada teve uma aura diferente desde o início. Eles ganharam o Copa dos Campeões de Clubes Árabes ao derrotar Al-Hilal na prorrogação e se classificou para o Liga dos Campeões da AFC 2023-2024 com uma vitória inesperada na rodada dos playoffs. Ronaldo desempenhou um papel crucial em ambos, especialmente na final da Taça, onde marcou dois golos.

Embora sua campanha no Liga Profissional Saudita começou com duas derrotas, a equipe se recuperou muito nas últimas três rodadas, com Ronaldo dominando. No sábado, Ronaldo marcou mais uma vez e deu assistência em outros dois gols na vitória do Al-Nassr por 5 a 1 sobre Al Hazem.

Com o gol, o capitão da seleção de Portugal tornou-se o primeiro jogador da história do esporte a chegar 850 gols oficiais em sua carreira.

Al-Nassr busca troféus

Marcou seu sexto gol nos últimos três jogos. Ele também deu quatro assistências nos mesmos três jogos. Ele atualmente lidera a liga em ambas as categorias.

Com Ronaldo em sua melhor forma, o Al-Nassr pode sonhar com ainda mais troféus chegando. Eles estão agora apenas quatro pontos atrás do primeiro lugar na classificação do campeonato.