Cristiano Ronaldo se mostra decisivo novamente para garantir a vitória do Al-Nassr e dar vida à Saudi Pro League

Ta corrida pelo título em Arábia Saudita é mais emocionante do que nunca. Os primeiros lugares estão na balança, em grande parte graças ao Cristiano Ronaldo.

Al-Tai esteve perto de realizar um milagre, mas O gol de Ronaldo por 2 a 1 aos 87 minutos foi o golpe final. Artilheiro e melhor assistente da competição nacional. 10 gols e 5 assistências em apenas sete partidas disputadas, mas acima de tudo um sorriso de orelha a orelha.

Show da Talisca

A partida começou com um Al-Tai muito sério. Apertado, organizado na defesa e mais perigoso do que o esperado no ataque. Dugandzic deu um duplo susto à equipe de Luis Castro, a segunda vez com uma advertência séria em forma de chicote na entrada da área. Mas contra times como o Al-Nassr, a última coisa que você pode fazer é desperdiçar chances.

Depois veio o MVP do primeiro tempo: Anderson Talisca. O brasileiro pegou sua varinha e fez sua mágica. Um gol aos 32 minutos após passe de Cristiano, o outro homem em campo, outro gol anulado aos 43 minutos e uma série de jogadas elétricas.

Entre os dois, eles se divertiam no ataque, constantemente procurando um pelo outro.

Em busca de um objetivo

A segunda parte desta história teve uma reviravolta. Com uma assistência a seu favor, só faltou um gol para Cristiano, e ele tomou todos os tipos de tiros.

Goleiro do Al-Tai Victor Braga estava tornando a vida do português miserável, que se desesperava a cada defesa do brasileiro.

Porém, faltando 10 minutos para o fim do relógio, era hora de drama. Mysidian colocou o empate no placar justamente quando parecia ter desistido e deixou o Al-Nassr em uma posição muito difícil. Mas então chegou o momento de Ronaldo.

A marca de pênalti seria o aliado perfeito para Cristiano resgatar seu time. Tinha que ser ele quem salvava seu time, com um gol, uma assistência e colocando seu time a um ponto do topo da tabela. A sequência dos portugueses continua, uma estrela que parece nunca desaparecer.