Cronista esportivo Antônio Correia lança livro na sede do Sport Club Penedense

A sede do Sport Club Penedense abre suas portas para um filho da terra que tem no futebol uma paixão do tamanho do amor dos torcedores ribeirinhos pelo alvirrubro do Cajueiro Grande.

Antônio Correia Calumby é cronista esportivo desde a década de 1960, quando iniciou sua carreira na AM São Francisco, a ‘escola’ de gerações de radialistas silenciada em 2017. Ele volta à cidade natal para lançar o livro Topadas de Boleiros, o terceiro de sua autoria e que também foi levado ao público da 10ª Bienal do Livro, realizada pela Ufal no último mês de agosto, em Maceió.

“Os anteriores foram No Ritmo da Bola e Da Lateral e todos representam a minha contribuição à memória do futebol e do rádio esportivo da minha geração. São fatos e ‘causos’ vividos por mim ou a mim contados por amigos ou companheiros do rádio”, informa Antônio Correia para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

Bancário por profissão e comentarista esportivo por paixão ao futebol, também trabalhou na Rádio Novo Nordeste, de Arapiraca. “Quando vim morar em Maceió, me aposentei como funcionário do Banco do Brasil e, seguindo na imprensa esportiva, ingressei na Rádio Difusora, onde atuei por várias temporadas. Também fui comentarista esportivo nas rádios Jornal, Correio e Pajuçara, e trabalhei na TV Pajuçara e na TV Maceió”, informa Correia.

“Em resumo, o objetivo dos meus livros é não deixar cair no esquecimento fatos importantes e pitorescos que me divertiram bastante nas viagens que fiz com equipes das rádios para cobrir jogos de futebol. Eu ouvia, me divertia bastante, e pensava: se ninguém escrever ou gravar, logo cairão no esquecimento. E assim nasceu a ideia de escrever livros”, revela Antônio Correia.

A noite de autógrafos acontece a partir das 19 horas da próxima sexta-feira, 15 de setembro, na sede do clube que conquistou a Série B 2023, título que também recolocou o Sport Club Penedense na primeira divisão do futebol alagoano.

Essas alegrias têm apoio fundamental do governo Ronaldo Lopes/João, gestão que recuperou a sede do Sport Club Penedense, o gramado e parte da estrutura do estádio dr. Alfredo Leahy e paga aluguel ao clube para a Secretaria Municipal de Esportes (SMES) funcionar no imóvel onde também será instalado um memorial.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

Foto destaque/capa – Renner Boldino (Ascom Ufal)