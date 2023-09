Cuidado, motorista! Buzinar pode gerar multa que dói no bolso

Você sabia que buzinar pode gerar multa que dói no bolso? Isso porque este dispositivo presente em todos os veículos, desempenha um papel crucial no trânsito, mas seu uso indevido pode resultar em consequências financeiras indesejadas.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre o uso correto da buzina, e assim, possa evitar punições desnecessárias. Acompanhe a leitura até o final e confira!

Buzinar pode gerar multa que dói no bolso: veja qual a função da buzina e sua importância para a segurança no trânsito

Primeiramente, antes de saber sobre o fato de que buzinar pode gerar multa que dói no bolso, é importante entender qual a funcionalidade e a relevância deste item.

Assim sendo, a função da buzina no contexto viário é advertir demais condutores e pedestres que utilizam a via pública. É uma forma de comunicação sonora que auxilia na prevenção de acidentes e na manutenção da ordem no trânsito. No entanto, é fundamental compreender as limitações e restrições impostas pela legislação de trânsito.

O que diz a legislação sobre o uso da buzina?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 41, normatiza o uso da buzina, estipulando que este deve ser acionado de forma breve, com o objetivo de realizar precauções preventivas para evitar acidentes.

Desse modo, fora das áreas urbanas, os motoristas somente podem utilizar a buzina quando for conveniente para anunciar outro condutor da intenção de ultrapassagem. Existem diferenciações para o uso da buzina por condutores de veículos diferentes?

Ademais, a legislação de trânsito não faz distinção entre os tipos de veículos no que diz respeito ao uso da buzina. Sendo assim, todas as categorias de motoristas, sejam eles de carros, motos, ônibus ou trens, devem seguir as mesmas regras básicas para o uso da buzina.

Entretanto, cada fabricante de veículos pode definir características específicas de volume e som da buzina. Assim, é importante que cada proprietário verifique junto ao manual de seu veículo as especificações, segundo seu fabricante.

Quando os condutores devem fazer uso da buzina?

Conforme já mencionado, os condutores podem utilizar a buzina para alertar ou advertir outros usuários sobre a presença ou proposta do veículo, ajudando a prevenir acidentes.

Além disso, também é permitido o uso do dispositivo em situações de emergência ou para evitar colisões iminentes, visto que ela pode ser uma ferramenta crucial para chamar a atenção de outros condutores.

Quando o uso do sinal sonoro pode ser considerado excessivo?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o uso excessivo ou prolongado da buzina pode ser sim considerado uma infração de trânsito. Por exemplo, quando um condutor aciona repetidamente a buzina para liberar o tráfego em situações de congestionamento, ou quando tenta localizar quem obstruiu sua passagem ao acionar a buzina insistentemente.

Além disso, em eventos como carreatas, saídas de jogos de futebol e situações semelhantes, o uso excessivo da buzina também configura uma infração de trânsito.

Por quais motivos esses excessos podem ser considerados infrações?

Assim como visto, o uso excessivo da buzina ou em situações não previstas no CTB pode resultar em infrações de trânsito. Isso ocorre porque tal comportamento afeta diretamente o tráfego e pode até mesmo configurar perturbação do sossego alheio em alguns casos.

Desse modo, os condutores devem estar atentos para não sofrerem autuações indesejadas e desnecessárias.

Quando o uso da buzina configura uma infração?

De maneira geral, o uso reiterado da buzina configura infração de trânsito, mesmo que não ocorra em áreas hospitalares ou escolares. Isso porque, a legislação de trânsito não limita as possibilidades de autuação por parte dos órgãos de fiscalização, deixando espaço para a aplicação de multas em diversas situações.

Buzinar pode gerar multa que dói no bolso: veja as punições para essa infração

Por fim, a solução que se aplica ao condutor que comete infrações com relação ao uso indevido da buzina é uma multa no valor de R$ 88,38. Além da adição de 3 pontos na CNH. Além disso, é importante ressaltar que esses pontos podem se acumular ao longo do tempo e resultar na suspensão da CNH. Isso pode gerar um problema sério para o condutor.

Portanto, é importante alertar os condutores para evitar o uso indevido da buzina em situações as quais a legislação não permite. Isso não apenas ajuda a evitar multas, mas também contribui para a segurança no trânsito e redução de conflitos entre motoristas.

Agora que você já sabe que buzinar pode gerar multa que dói no bolso, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!